Триумфальные крылья: что означают мудреные названия китайских автобрендов

Китайские названия для внутреннего рынка, пишущиеся иероглифами, совсем не похожи на те, что представлены в Европе и в России. Эти имена содержат, помимо явного, еще и глубинный философский смысл. А для западных стран придумываются созвучия, лишенные какого-либо подтекста. К примеру, название Baojun — это транскрипция китайской фразы «бао цзюнь», что в переводе означает «превосходный конь». Для европейцев же — это только набор труднопроизносимых букв.

Название бренда Xpeng в английском и других языках, произошедших от латыни, тоже не имеет никаких корней. Оно произносится как «сяо пэн», что созвучно с фразой «гигантская птица Пэн». А эта птица является мистическим персонажем древней мифологии и ассоциируется в китайской культуре с величием и свободой. К слову, Xpeng по произношению напоминает и фамилию председателя правления — Хэ Сяопэна.