Триумфальные крылья: что означают мудреные названия китайских автобрендов

Китайские названия для внутреннего рынка, пишущиеся иероглифами, совсем не похожи на те, что представлены в Европе и в России. Эти имена содержат, помимо явного, еще и глубинный философский смысл. А для западных стран придумываются созвучия, лишенные какого-либо подтекста. К примеру, название Baojun — это транскрипция китайской фразы «бао цзюнь», что в переводе означает «превосходный конь». Для европейцев же — это только набор труднопроизносимых букв.
Название бренда Xpeng в английском и других языках, произошедших от латыни, тоже не имеет никаких корней. Оно произносится как «сяо пэн», что созвучно с фразой «гигантская птица Пэн». А эта птица является мистическим персонажем древней мифологии и ассоциируется в китайской культуре с величием и свободой. К слову, Xpeng по произношению напоминает и фамилию председателя правления — Хэ Сяопэна.
Название первого «поднебесного» премиум-бренда Hongqi произносится как «хун цы», что дословно переводится как «Красное знамя». Марка создавалась для выпуска правительственных автомобилей для первых лиц китайской компартии. Haval преимущественно ориентирован на внешние рынки, и его название получилось из скомканной английской фразы: «I have all» — то есть «у меня есть все». В КНР наименование бренда предпочитают произносить на свой лад: «хафу», что означает «свободный полет».
Kaiyi правильнее читать «кай-и», что близко к китайской фразе, переводящейся как «триумфальные крылья», которые ассоциируются с образом священного дракона. Omoda — это тоже созвучие. Бренд создан компанией Chery для продвижения машин на внешних рынках. По-китайски оно звучит как «оу мэнда» или «новая мода». После условного транскрибирования фразы на английский язык получилось простое и емкое название Omoda.
Chery — это вовсе не ягода. Название созвучно китайскому «Чиури» и означает «удачу». Geely — это «цзи ли», то есть «сладкая жизнь», а Dongfeng («дунфэн») — «Восточный ветер». Changan по-китайски звучит как «чанъ ань», что переводится как «надежность в веках». Компания была создана в 1862 году для изготовления огнестрельного оружия и со временем превратилась в машиностроительную корпорацию.
Некогда популярная в России марка Lifan в своем названии имеет древнее китайское изречение «ли фань», означающее «идти под всеми парусами», что одновременно ассоциируется со стремительностью и риском. После банкротства компанию выкупила Geely, и наименование сменили на похожее Livan, что, по большому счету, созвучно с тем же изречением.
Среди китайских марок есть и менее глубокие по смыслу «фамилии». К примеру, бренд Wey назван по имени основателя компании — Вэй Цзяньцзюня. Бренд внедорожников Tank это, собственно, «танк» и есть. Great Wall в переводе означает «Великая стена». Китайцы называют ее «чан чэн», как и сам бренд у себя на родине.
А существует ряд названий, составленных из аббревиатур. FAW (First Automotive Works) — первая автомобилестроительная корпорация. Первая, потому что создана первой под руководством коммунистической партии. SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) — Шанхайская автомобилестроительная корпорация. GAC (Guangzhou Automobile Group) — Машиностроительная группа из Гуанчжоу. Китайцы называют город «Гуан Ци», что можно перевести, как «благополучие». А JAC (Jianghuai Automobile Co) — автомобилестроительная корпорация из города Дзянхуай.