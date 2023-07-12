Volkswagen опубликовал изображения нового поколения Passat

Внешность прототипа универсала VW Passat следующего поколения больше не является секретом. Volkswagen официально объявил, что габариты новинки составляют 4917х1852х1482 мм, а ее колесная база достигла отметки 2841 мм. Таким образом, кузов авто вытянулся на 142 мм, а колесная база подросла на 50 мм.

Камуфляжная оклейка не позволяет рассмотреть все детали экстерьера. Однако можно с уверенностью говорить о том, что его головная и задняя оптика (вся светодиодная, кстати) выполнены в том же стиле, что и у электрических моделей бренда. Относительно интерьера будущего поколения Passat известно, что его оснастят цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюйма — такой же, как и у очередной генерации кроссовера Tiguan. Напомним, что его фото VW обнародовал пару недель назад.

За контакт передних седоков Passat с его мультимедийной системой будет отвечать торчащий из верхней части центральной консоли тачскрин диагональю либо 12,9, либо 15 дюймов — в зависимости от комплектации. По фотографии салона машины видно, что блок управления климатом выполнен с применением сенсорных «ползунков». Сообщается также, что багажник универсала вырос в объеме на 40 литров. Теперь он составляет 690 л при поднятых спинках задних сидений. Если их сложить, в машину можно будет загрузить 1920 л поклажи.

Подвеска авто получит адаптивные амортизаторы. В линейку моторов войдут несколько дизельных, бензиновых и гибридных силовых установок. Мощность последних будет варьироваться в пределах от 204 л. с. до 272 л. с.