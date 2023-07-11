Дешевых машин больше не будет: на что рассчитывает Livan в России

— На сегодняшний день кроссовер Livan X3 Pro — самый дешевый автомобиль в своем сегменте, что, разумеется, не может не радовать потенциальных покупателей. Однако тут сразу возникает параллель с брендом Lifan — его модельная линейка тоже была самой доступной в России, но при этом вызывала огромное количество нареканий у потребителей. История повторяется?

— Нет, мы бы не хотели повторить опыт Lifan, да и реализация дешевых автомобилей в наши планы не входит. Мы сконцентрируемся в среднем ценовом сегменте — то есть в районе 2—3 млн. рублей. А машину стоимостью «немножко выше двух» дешевой уже не назовешь, и стать массовой она не может. Что же до позиционирования, то LIVAN Automobile — дочерняя структура Geely Automobile в КНР, а эта автомобильная компания является одной из самых передовых в Китае.

— А, кстати, почему, возвращаясь в Россию, вы изменили в названии бренда всего одну букву? Таким образом пытались сохранить узнаваемость и подчеркнуть преемственность? Это кажется странным, учитывая, опять же, массовые претензии к качеству автомобилей Lifan.

— Наш бренд не связан с брендом Lifan. Он прекратил свое существование. Livan же, созданный фактически с нуля, входит, как уже было сказано, в концерн Geely. В нашей компании работают другие инженеры, менеджеры, мы сотрудничаем с иными поставщиками, используем современные технологии. В общем, предлагаем совершенно другие автомобили, которые производятся на иных заводах. Даже старые платформы не применяются — все новое.