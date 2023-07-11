Дешевых машин больше не будет: на что рассчитывает Livan в России

— На сегодняшний день кроссовер Livan X3 Pro — самый дешевый автомобиль в своем сегменте, что, разумеется, не может не радовать потенциальных покупателей. Однако тут сразу возникает параллель с брендом Lifan — его модельная линейка тоже была самой доступной в России, но при этом вызывала огромное количество нареканий у потребителей. История повторяется?
— Нет, мы бы не хотели повторить опыт Lifan, да и реализация дешевых автомобилей в наши планы не входит. Мы сконцентрируемся в среднем ценовом сегменте — то есть в районе 2—3 млн. рублей. А машину стоимостью «немножко выше двух» дешевой уже не назовешь, и стать массовой она не может. Что же до позиционирования, то LIVAN Automobile — дочерняя структура Geely Automobile в КНР, а эта автомобильная компания является одной из самых передовых в Китае.
— А, кстати, почему, возвращаясь в Россию, вы изменили в названии бренда всего одну букву? Таким образом пытались сохранить узнаваемость и подчеркнуть преемственность? Это кажется странным, учитывая, опять же, массовые претензии к качеству автомобилей Lifan.
— Наш бренд не связан с брендом Lifan. Он прекратил свое существование. Livan же, созданный фактически с нуля, входит, как уже было сказано, в концерн Geely. В нашей компании работают другие инженеры, менеджеры, мы сотрудничаем с иными поставщиками, используем современные технологии. В общем, предлагаем совершенно другие автомобили, которые производятся на иных заводах. Даже старые платформы не применяются — все новое.
Что касается названия, то это только на первый взгляд изменена лишь одна буква. На самом же деле в новом логотипе зашифрован совершенно другой смысл. Livan — это аббревиатура, составленная из английских слов liberty (свобода), imagination (воображение), vanguard (авангард), action (действие) и non stop (без остановки). Таким образом мы хотели подчеркнуть, что взяли курс на передовые технологии, и наша целевая аудитория — люди, идущие на шаг впереди. И, кстати, Livan правильно произносить как «Ливэн»: Ливан — это страна на Ближнем Востоке.
Так что преемственность с Lifan ограничивается лишь тем, что мы взяли на себя все обязательства по обслуживанию в России ранее проданных автомобилей этой марки. В том числе — по поставкам запчастей. А позже мы зарегистрируем новое юридическое лицо, и тогда нас вообще ничего не будет связывать.
— В тему сотрудничества с Geely хотелось бы немного углубиться. Является ли тесное партнерство с таким крупным и серьезным автостроителем гарантией качества, современности и технологичности ваших автомобилей? И вообще, в чем конкретно заключается ваша совместная работа?
— Во-первых, наши модели базируются на платформах Geely. Во-вторых, мы используем детали и комплектующие поставщиков, входящих в пул корпорации. В-третьих, применяем передовые технологии, ставшие плодом сотрудничества Geely и Volvo — их специально адаптировали для наших автомобилей. Так что, возвращаясь к первому вопросу — беспокоиться о качестве и надежности никаких оснований нет.
— Правильно ли я понимаю, что и силовые агрегаты машины Livan позаимствовали у «старшего брата»? Есть ли, например, в том же кроссовере X3 Pro что-то, разработанное именно специалистами Livan?
— Нет, наша компания не ведет технических изысканий по одной простой причине — инвестировать в это огромные суммы просто нецелесообразно. Ведь мы, повторюсь, применяем уже зарекомендовавшие себя технологии концерна. И это — абсолютно нормальная практика: вспомним, например, бренды Skoda, Audi и SEAT, которые используют разработки и платформы материнского концерна Volkswagen AG.
— Раз уж заговорили о Volkswagen — через десять лет вольфсбургцы планируют полностью отказаться от машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания в пользу электромобилей. И Livan в начале прошлого года возродился в Китае именно с «зеленым» Maple S60. Понятно, что в Китае на «экологически чистый» транспорт ставка делается, а в России? Планируете ли вы реализовывать «электрички» у нас?
— Прежде чем запускать продажи электрокаров в России, важно понять, нужны ли они покупателям. И этим мы сейчас также занимаемся — оцениваем перспективы сегмента. Конечно, местный рынок не может оставаться в стороне от глобальных процессов. Однако нужно учитывать, что климат здесь суровый, и зимние температуры нередко опускаются ниже 25°C. Как в таких экстремальных условиях будет работать техника — большой вопрос, требующий глубокого изучения. Да, технологии, позволяющие батареям корректно функционировать даже в самые сильные морозы, уже существуют, но они пока не получили массового распространения.
Кроме того, рынок электромобилей тесно связан с уровнем развития соответствующей инфраструктуры, а его в России пока недостаточно. Хотя подвижки в этом направлении есть: мы видим, что в Москве, Санкт-Петербурге и Казани зарядных станций появляется все больше. К тому же внедряются стандарты и технические регламенты для работы с европейскими и китайскими системами электропитания. В общем, есть все шансы, что когда-нибудь продажи электрокаров станут рентабельными. Пока же мы сконцентрированы на бензиновых автомобилях.
— Как известно, примерно 70% стоимости электромобиля — это аккумулятор. Так вот как долго служат ваши батареи? И что бы Вы могли посоветовать владельцу «электрички», который столкнулся с выходом «аккума» из строя? На вторичном рынке машину с таким «недостатком» не перепродашь, новую батарею из-за высоченных цен не купишь…
— Сейчас большинство автопроизводителей дает гарантию на аккумуляторы от 6 до 8 лет. Если же говорить о Livan, то это — 8 лет. Проблема действительно серьезная, а потому различные схемы реализации электромобилей на вторичном рынке уже прорабатываются. Те же, кто не желает расставаться с машиной, могут арендовать батарею или приобрести ее в кредит.
— Но вернемся к реальности — к тем автомобилям, что сейчас представлены в российской линейке Livan. На нашем рынке наблюдается явный дефицит компактных седанов, так почему же тогда вы зашли к нам с кроссовером? Не логичнее было бы дебютировать с недорогой четырехдверкой, которая наверняка, учитывая все обстоятельства, нашла бы своего покупателя?
— Кроссоверы имеют больший спрос, их берут гораздо охотнее. Но мы не отказываемся от седанов — у этого сегмента тоже неплохие перспективы. Хотя и понимаем, что покупатели в этом классе — это в большей степени корпоративные парки, каршеринг и такси. Предлагать массовые, то есть недорогие седаны, конкурируя с такими серьезными игроками, как LADA Vesta, мы пока не готовы. Как я уже говорил, мы целимся в более высокий класс, где стоимость автомобилей варьируется от 2 до 3 млн. рублей.
— Но ведь и в других сегментах есть сильные соперники. До конца этого года вы планируете запустить в России седан S6 Pro — машину C- или даже D-класса. В чем ее преимущество перед конкурентами, что она сможет им противопоставить?
— Наше главное преимущество — это, разумеется, технологии. Кроме того, Livan S6 Pro отличают довольно широкий перечень оснащения и интересный, привлекательный дизайн.
— А вторая новинка, запланированная на 2023 год — кроссовер Livan X6 Pro? В чем его «козыри»?
— Передовые технологии станут ответом и на этот вопрос. Livan X6 Pro, естественно, тоже построен на платформах и агрегатах Geely, что положительно сказалось на качестве и надежности автомобиля. К слову, если X3 Pro, с которого началась наша история в России, комплектуется атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л. с. и вариатором, то новый X6 Pro, чей дебют запланирован на август, будет оснащаться четырехцилиндровыми моторами и роботизированными коробками передач с двумя сцеплениями.
— А ведь к преселективным «роботам» россияне относятся, мягко говоря, с опаской. Не боитесь ли вы, что такая трансмиссия отпугнет покупателей?
— Конечно, мы наслышаны о тех трудностях, что в свое время испытывал Volkswagen со своей DSG. Но, несмотря на это, убеждены, что роботизированные трансмиссии вполне могут быть надежными. Чужие ошибки позволили нам устранить все недочеты — коробки подверглись серьезным изменениям. Так что теперь мы в них уверены, а потому и даем на DCT «смелую» гарантию — 5 лет или 150 000 км пробега. Мало кто из автопроизводителей готов нести ответственность за трансмиссию на протяжении такого долгого срока. А вообще, мы думаем, что у роботизированных коробок большое будущее, поскольку они экономичнее «автоматов», да и дарят более яркие впечатления от динамики автомобиля.
— А как насчет полного привода? Какова вероятность, что в России появятся кроссоверы Livan с четырьмя ведущими колесами?
— Возможность вывести на российский рынок полноприводные кроссоверы у нас есть, но окончательное решение пока не принято — изучаем потенциальный спрос.
— Мало автомобиль приобрести, его нужно еще и обслуживать. Как будет развиваться дилерская сеть Livan в России? И предусматривает ли ваша стратегия подготовку специалистов, способных обеспечить клиентам качественный сервис?
— Если в 2023 году российский рынок новых автомобилей достигнет 800 000 единиц, то наша доля, согласно плану, должна составить 1—1,5%. В 2024-м мы намерены увеличить ее уже до 3—3,5%, а сделать это без широкой дилерской сети невозможно, так что вопросу уделяется особое внимание. Что же касается подготовки кадров, то специалисты отдела постпродажного обслуживания автомобилей будут проходить обучение в тренинг-центрах Livan — это обычная практика.
— И напоследок вопрос на засыпку: китайских автобрендов стало очень много — причем как в самой КНР, так и в России. Так вот в чем «фишка» Livan? Почему из нескольких десятков «поднебесных» марок российский потребитель должен, на ваш взгляд, выбрать именно Livan?
— Скажу кратко: наши автомобили более яркие, красивые, интересные и доступные. Они обладают хорошими потребительскими качествами и достаточно надежны. Напомню в очередной раз и о передовых технологиях Geely и Volvo, которые мы используем. Ну и, наконец, важными преимуществами можно считать наши финансовые программы по автокредитованию и заводскую гарантию — 5 лет или 150 000 км пробега.