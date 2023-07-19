Мощные Dodge Charger и Challenger снимают с производства

Мы уже писали о том, что сборку культовых «американцев» хотели прекратить еще в декабре 2022 года. Однако заказов было много, а корпорации США умеют считать деньги. Теперь же менеджмент сдался, подчинившись законам рынка и экологическим нормам. Как передает издание Carscoops, ссылаясь на заявление главы компании Тима Кунискиса, заказы на самые мощные версии с V8 перестанут принимать до конца июля. Управленец назвал решение «концом незабываемой эры». И с ним сложно не согласиться, ведь машин, которые вошли в историю, становится все меньше.

Что касается базовых вариантов с 3,5-литровым V6 отдачей 303 л. с., то пока они останутся, но лишь до декабря 2023 года. После — компания возьмет паузу и сосредоточится на разработке электрических версий. Ожидается, что инновационная силовая установка нового поколения Challenger станет развивать до 670 л. с. Но этому седану еще предстоит завоевать симпатии любителей мощных машин.

Фанатам маслкаров в России тоже стоит поторопиться. Ведь пока Dodge Charger и Challenger еще можно купить и привезти в страну, скажем, через Грузию.