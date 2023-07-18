Китай — наше все: 5 новых бюджетных кроссоверов на российском рынке

Любопытно, что атаку на нашего брата китайцы начали с дорогостоящих моделей, пытаясь извлекать прибыль не на объемах продаж, а на высоченной марже. Но, видимо,сообразив, что россияне не готовы выкладывать за «поднебесный» автопром несусветные суммы, азиаты разбавили линейку своих поделок более доступными вариантами. О них, собственно, и поговорим.
LIVAN X3 PRO
Cамым дешевым кроссовером на российском рынке по праву признан Livan X3 Pro. Перешедшая под крыло Geely марка Lifan после реинкарнации выкатила субкомпактный паркетник, напоминающий собой изделия Suzuki, но лишь дизайном. В остальном тут технологии от Volvo и технические решения матери-Geely. Под капотом — неприлично скромный 103-сильный движок объемом 1,5 литра, а в связке с ним трудится вариатор. Будущим владельцам доступен минимальный набор прелестей жизни и привод на переднюю ось.
Цена: 1 700 000 рублей.
BAIC X35
Чуть больше пространства, а заодно и «лошадок» предложит вставший на калининградский «Автотор» кроссовер BAIC X35. Умопомрачительным дизайном новинка не отличается, в движение же ее приводит 1,5-литровый атмосферник, выдающий невыдающиеся 116 сил.
А вот коробка передач пока только механическая — на пять скоростей. Вариатор появится позже, но привод так и останется передним. Зато в довесок предлагается полный электропакет и выбор из четырех цветов окраски кузова.
Цена: 1 800 000 рублей.
JETOUR DASHING
А вот тут с дизайном явно повезло — новый кроссовер Dashing от Jetour (суббренда Chery) щеголяет эксцентричным экстерьером, который явно понравится любителям спортивных мотивов. Неплох и интерьер с интерактивным оформлением и кучей интегрированной электроники. Из благ цивилизации стоит отметить «теплые» опции, 16-дюймовый тачпад миультимедиа и двухзонный климат-контроль.
Погоняет переднеприводную машину 1,5-литровый мотор с отдачей 147 л. с., а помогает ему шестиступенчатая «механика». Есть, впрочем, и «робот», но доплата за него составит целых 250 000 «деревянных».
Цена: 2 340 000 рублей.
CHANGAN CS55 PLUS
Мощнее и дороже окажется очередной свежеиспеченный кроссовер от Changan с модельным именем CS55 Plus. Наряду с приемлемым букетом опций автомобиль козыряет неординарным дизайном и турбированным двигателем, «выдувающим» с «полторашки» объема 181 л. с.
Трансмиссия — преселективная, распределяющая тягу лишь на переднюю ось. Автомобиль умеет видеть пешеходов, самостоятельно удерживать себя в полосе и останавливаться до возможного ДТП.
Цена: 2 470 000 рублей.
GEELY ATLAS PRO
А это самый дорогой кроссовер в нашем обзоре, некогда имевший статус самого дешевого в линейке Geely на российском рынке. Видимо, дополнительный функционал и приставка PRO свое дело сделали и отнюдь не в пользу покупателей.
Модель с примелькавшимся дизайном, но обновленной мультимедиа «едет» благодаря удушенному до 150 «лошадей» мотору, в дуэте с которым выступает традиционный шестиступенчатый «автомат». Привод в самом доступном варианте исполнения — исключительно на «передок». Впрочем, для тех, кому не жалко расстаться с тремя «лимонами» денег, найдется и 4WD.
Цена: 2 689 000 рублей.