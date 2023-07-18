Китай — наше все: 5 новых бюджетных кроссоверов на российском рынке

BAIC X35

Чуть больше пространства, а заодно и «лошадок» предложит вставший на калининградский «Автотор» кроссовер BAIC X35. Умопомрачительным дизайном новинка не отличается, в движение же ее приводит 1,5-литровый атмосферник, выдающий невыдающиеся 116 сил.

А вот коробка передач пока только механическая — на пять скоростей. Вариатор появится позже, но привод так и останется передним. Зато в довесок предлагается полный электропакет и выбор из четырех цветов окраски кузова.

Цена: 1 800 000 рублей.

JETOUR DASHING

А вот тут с дизайном явно повезло — новый кроссовер Dashing от Jetour (суббренда Chery) щеголяет эксцентричным экстерьером, который явно понравится любителям спортивных мотивов. Неплох и интерьер с интерактивным оформлением и кучей интегрированной электроники. Из благ цивилизации стоит отметить «теплые» опции, 16-дюймовый тачпад миультимедиа и двухзонный климат-контроль.

Погоняет переднеприводную машину 1,5-литровый мотор с отдачей 147 л. с., а помогает ему шестиступенчатая «механика». Есть, впрочем, и «робот», но доплата за него составит целых 250 000 «деревянных».

Цена: 2 340 000 рублей.