Mercedes CLA 2025 модельного года в камуфляже «засветился» в Испании

Фотошпионы засекли «испанские каникулы» следующего поколения самой младшей в модельном ряду Mercedes машины — седанчика CLA. Хотя сами немцы предпочитают называть его субкомпактным четырехдверным купе премиум-класса. Тщательный камуфляж кузова прототипа сильно затрудняет исследование его деталей.

Однако уже сейчас ясно, что смена поколений модели не повлечет за собой увеличения ее габаритов. Общие пропорции и профиль также, судя по всему, сохранятся. При этом можно заметить новую форму радиаторной решетки и переднего бампера с измененным «зевом» воздухозаборника. Более узкие фары расположились визуально выше.

Место установки заднего номерного знака также, видимо, сместилось вверх. Форма задних фонарей намекает, что с ними дизайнеры работать еще не закончили. К сожалению, опубликованные фотографии прототипа не позволяют заглянуть в его салон.

Что касается силовой установки будущего Mercedes CLA, то она, скорее всего, будет представлена небольшими бензиновыми моторами и гибридами — судя по маленькой выхлопной трубе машины. Напомним, что ранее в СМИ просачивалась информация о разработке и полностью электрического CLA.