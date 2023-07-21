Особенности национального импорта: куда смотреть, покупая «серую» машину

Помимо уже поднабивших оскомину китайских автомобилей, официальные дилеры продолжают продавать и хорошо знакомые машины: Toyota Camry и Land Cruiser, Mitsubishi Pajero и Pajero Sport, Kia Sportage и K5, Hyundai Sonata и Santa Fe и многие другие. Авто в наличии, ПТС получен, проследуйте в кассу. Даже цены уже нормализовались и успокоились: дилеры честно признаются, что никакого шквального спроса и очередей нет, хотя кредитные линии, сервис и прочее предложены в полном объеме. Однако эти машины, хоть и выглядят подобно официально поставленным, зачастую имеют одну весьма неприятную особенность.
Они доставляются к нам по «параллельному импорту»: куплены в другой стране — Казахстане, Узбекистане, ОАЭ, Армении, Грузии и далее по списку — и привезены в Россию в частном порядке. Продавец на каждом автомобиле планирует заработать максимально возможную сумму, так что клиенту он будет предлагать в первую очередь «обертку»: знают, что встречают у нас по одежке. Именно по этим причинам найти машину в минимальной комплектации невозможно. И не потому, что их не привозят. Еще как привозят.
Более того, многие «купцы» ищут именно такие, изначально дешевые автомобили, но после, прямо на месте сделки, вкладывают в них еще тысячу-полторы американских долларов, облачая изначально тряпичный салон в самую дешевую кожу «молодого дерматина», перешивая руль, криво-косо устанавливая камеры и парктроники, магнитолы с большими экранами и прочие «богатые» опции, чтобы в Россию машина приехала уже в «предтоповой» комплектации. И в таком виде предлагают ее изголодавшимся отечественным покупателям.
Естественно, «носиться» все это не будет от слова «совсем»: кожа мгновенно облезет, магнитола «потухнет», камера, кустарно врезанная в проводку, быстро отбудет в мир иной, прихватив за собой часть заводской электроники. Гарантии, напомним, на такие машины нет: увещевания продавца близко к сердцу принимать не стоит, просто бизнес. Решать вставшие во весь рост вопросы предстоит своими силами и за свой счет.
Как не попасть в эту ловушку? Очень просто: VIN-код автомобиля содержит в себе не только цвет, место изготовления и рынок сбыта ТС, но и комплектацию. Его несложно расшифровать, причем сделать это можно совершенно бесплатно в доступном российском интернете. Там-то вы и узнаете, что божественная Camry изначально была «на тряпке», никаких опций, кроме кондиционера, ей не полагалось, а все то боголепие, что широким жестом обводит продавец — кустарщина, поставленная в бесконечных гаражах Тбилиси.
Предупрежден — значит, вооружен. Если не на полный отказ, то, по крайней мере, на щедрый торг этого довода точно хватит.