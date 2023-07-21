Особенности национального импорта: куда смотреть, покупая «серую» машину

Более того, многие «купцы» ищут именно такие, изначально дешевые автомобили, но после, прямо на месте сделки, вкладывают в них еще тысячу-полторы американских долларов, облачая изначально тряпичный салон в самую дешевую кожу «молодого дерматина», перешивая руль, криво-косо устанавливая камеры и парктроники, магнитолы с большими экранами и прочие «богатые» опции, чтобы в Россию машина приехала уже в «предтоповой» комплектации. И в таком виде предлагают ее изголодавшимся отечественным покупателям.

Естественно, «носиться» все это не будет от слова «совсем»: кожа мгновенно облезет, магнитола «потухнет», камера, кустарно врезанная в проводку, быстро отбудет в мир иной, прихватив за собой часть заводской электроники. Гарантии, напомним, на такие машины нет: увещевания продавца близко к сердцу принимать не стоит, просто бизнес. Решать вставшие во весь рост вопросы предстоит своими силами и за свой счет.

Как не попасть в эту ловушку? Очень просто: VIN-код автомобиля содержит в себе не только цвет, место изготовления и рынок сбыта ТС, но и комплектацию. Его несложно расшифровать, причем сделать это можно совершенно бесплатно в доступном российском интернете. Там-то вы и узнаете, что божественная Camry изначально была «на тряпке», никаких опций, кроме кондиционера, ей не полагалось, а все то боголепие, что широким жестом обводит продавец — кустарщина, поставленная в бесконечных гаражах Тбилиси.

Предупрежден — значит, вооружен. Если не на полный отказ, то, по крайней мере, на щедрый торг этого довода точно хватит.