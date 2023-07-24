В Россию привезли новый Suzuki Grand Vitara

Японцы из Suzuki давно и успешно пользуются наработками своего старшего партнера Toyota. Вот и в этот раз особенно мудрить не стали. Ограничились лишь перелицовкой дизайна фар, бамперов и «гриля». А памятуя об успехе модели предыдущей генерации, назвали новичка Grand Vitara. В остальном же это технический близнец Toyota Urban Cruiser Hyryder. Во всяком случае, как минимум по платформе и силовой структуре.

Дебютант только в колесной базе превосходит нынешнюю Vitara на 100 мм (ее все еще можно купить официально примерно за 2,8 млн.). Он заметно больше и по прочим габаритам. Под капотом — 1,5-литровый мотор Suzuki K15C с 48-вольтовым стартер-генератором на 103 «лошадки» и 137 Нм момента. Коробка — шестидиапазонный автомат. Привод — полный. Все как мы любим.

Салон Grand Vitara тоже почти полностью повторяет «Хайрайдер». Автомобиль может похвастать 9-дюймовой информационно-развлекательной системой Suzuki Connect и панелью приборов с экраном диагональю 7 дюймов. Кажется, по нынешним временам относительно неплохо для крупного и добротного японского кроссовера с достойными внедорожными возможностями.