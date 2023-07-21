Терапия допингом: как китайские власти успокоят российский авторынок

По версии Центробанка рубль якобы по объективным причинам обречен на падение, импортные машины на подорожание, а авторынок страны на усыхание. В результате такого подхода с начала года рубль просел по отношению к доллару более чем на 16%. И большинство аналитиков сходятся теперь на том, что из-за этого уже в августе ценники на новые иномарки в России поднимутся примерно на 13%.
Между тем весной 2022-го, когда на Россию посыпались западные экономические санкции, чиновники ЦБ сумели эффективно и быстро ограничить вывод валюты за рубеж и заставить экспортеров принудительно продавать выручку (доллары и евро) на внутрироссийском рынке. Что не дало рублю упасть. А сейчас у них желание сделать в аналогичной ситуации то, что могут и должны внезапно пропало. Стыдно сказать, но, похоже, за них все что нужно сделает… Китай! По версии Центробанка мало валюты течет к нам потому, что нефть на мировых рынках сейчас относительно недорогая — около 80 долларов за баррель. В основном потому, что на нее нет по-настоящему хорошего спроса.
Ведь вопреки ожиданиям полугодичной давности экономика Поднебесной, сбросив коронавирусные ограничения, не рванула вперед и вверх, а двинулась по этому пути лениво и вразвалочку. От того и спрос на углеводороды в мире относительно мал. Слабый рост национального ВВП не нравится и китайским властям.
Об этом свидетельствует только что опубликованные китайской Национальной комиссией по развитию и реформам указания ведомствам и властям провинций. Документ нацелен на резкое пришпоривание экономики страны. Он предписывает органам власти всех уровней создать максимально благоприятные условия для приобретения китайцами всевозможных «товаров народного потребления»: электроники, транспортных средств, еды, стройматериалов — всего.
Особый упор сделан на стимулирование покупок экологичных товаров (в том числе электромобилей). Причем не только жителями мегаполисов, но и миллионами обитателей китайской глубинки, до которых чудеса техники доходят с большим опозданием. Понятно, что реализация этой партийно-государственной «указивки» случится не завтра. Зная китайскую систему госуправления и ее плотное взаимодействие с бизнесом, можно не сомневаться: в потребительский спрос в самое ближайшее время там получит мощнейший допинг с самых разных направлений.
Для его удовлетворения Китаю потребуется рывок в производстве буквально всего. Так что мы совершенно не удивимся, если в ближайшие пару месяцев китайская промышленность затребует кардинально большие объемы сырья и в первую очередь нефти и газа. Мировые цены на углеводороды неизбежно пойдут в рост, обеспечив приток валюты в Россию. Что должно (по идее) если не укрепить рубль, то уж наверняка остановить его девальвацию. А с ней и движение цен на импортные автомобили.