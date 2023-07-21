Терапия допингом: как китайские власти успокоят российский авторынок

По версии Центробанка рубль якобы по объективным причинам обречен на падение, импортные машины на подорожание, а авторынок страны на усыхание. В результате такого подхода с начала года рубль просел по отношению к доллару более чем на 16%. И большинство аналитиков сходятся теперь на том, что из-за этого уже в августе ценники на новые иномарки в России поднимутся примерно на 13%.

Между тем весной 2022-го, когда на Россию посыпались западные экономические санкции, чиновники ЦБ сумели эффективно и быстро ограничить вывод валюты за рубеж и заставить экспортеров принудительно продавать выручку (доллары и евро) на внутрироссийском рынке. Что не дало рублю упасть. А сейчас у них желание сделать в аналогичной ситуации то, что могут и должны внезапно пропало. Стыдно сказать, но, похоже, за них все что нужно сделает… Китай! По версии Центробанка мало валюты течет к нам потому, что нефть на мировых рынках сейчас относительно недорогая — около 80 долларов за баррель. В основном потому, что на нее нет по-настоящему хорошего спроса.

Ведь вопреки ожиданиям полугодичной давности экономика Поднебесной, сбросив коронавирусные ограничения, не рванула вперед и вверх, а двинулась по этому пути лениво и вразвалочку. От того и спрос на углеводороды в мире относительно мал. Слабый рост национального ВВП не нравится и китайским властям.