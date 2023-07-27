Что ждет Geely Coolray после запуска белорусского BelGee X50

Белорусско-китайское СП «БелДжи», специализирующееся на сборке кроссоверов Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray, объявило о выводе на российский рынок собственной модели — BelGee X50. Машина представляет собой старый добрый Coolray, но с иными эмблемами и шильдиками. Комплектующие для производства SUV, разумеется, продолжат поступать с китайских заводов Geely.

Белорусы при этом официально объявили, что сборку Coolray они прекращают, а BelGee X50 запускают не только в своей стране, но и в России. И тогда эксперты задались вопросом, а как же эти две модели будут «разводить»? Это ведь самый настоящий внутренний каннибализм.

Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», на деле ничего не изменится. Ведь в Белоруссии собирали только дешевые комплектации Coolray — Comfort и Luxury. А топовые — Flagship и Flagship Sport — завозились в Россию из Китая. Первые теперь будут предлагаться под названием BelGee X50, а последние останутся «Кулреем». И, кстати, розничные продажи новичка в РФ пойдут через дилерскую сеть Geely.

Заметим, что российские покупатели Geely Coolray вряд ли ощутят существенные перемены. По крайней мере, в Москве. Поскольку приобрести недорогую комплектацию этого кроссовера в последнее время практически невозможно. Дилеры объясняют, что как только на рыночном «горизонте» появляется партия дешевых машин, ее немедленно выкупают каршеринговые компании. Ну а теперь, судя по всему, они начнут охотиться за белорусскими BelGee X50.