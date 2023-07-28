Skoda Rapid пробует вернуться в Россию

Фото: Skoda
Москва-Пекин-через Берлин — примерно так выглядят сегодня схемы поставок многих моделей из числа тех, что покинули российский рынок по санкционным спискам. Но постепенно они возвращаются, причем по адекватным ценам.
Илья Фишер

Буквально на днях прошла информация о Skoda Octavia по цене от 3 млн. рублей, которую дилеры по собственной инициативе возят из КНР. Не заставил себя ждать и не менее популярный у нас Rapid. Правда, в китайском варианте он уже не лифтбэк, а полноценный четырехдверный седан. К тому же внешний вид слегка отличается от той машины, что еще год назад производили в Калуге.

По цене от 2,1 млн. рублей, например, у питерских и вологодских дилеров можно приобрести машину со 112-сильным атмосферником MPI и автоматом. В комплектацию вошел люк, 16-е колеса, и 8-дюймовый сенсорный дисплей с навигацией. А комбинированная отделка салона, задние парктроники и климат-контроль лишь подчеркнут амбиции «чеха».

Китайский Rapid от «российского» отличается не только типом кузова. Здесь другие бамперы, форма капота, да и фары почему-то лишены светодиодов. Однако какая разница. Капризничать нам уже не приходится, ведь технологический потенциал этой модели наверняка выше одноклассников чисто китайских брендов.

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28 июля 2023
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