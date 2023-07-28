Skoda Rapid пробует вернуться в Россию

Буквально на днях прошла информация о Skoda Octavia по цене от 3 млн. рублей, которую дилеры по собственной инициативе возят из КНР. Не заставил себя ждать и не менее популярный у нас Rapid. Правда, в китайском варианте он уже не лифтбэк, а полноценный четырехдверный седан. К тому же внешний вид слегка отличается от той машины, что еще год назад производили в Калуге.

По цене от 2,1 млн. рублей, например, у питерских и вологодских дилеров можно приобрести машину со 112-сильным атмосферником MPI и автоматом. В комплектацию вошел люк, 16-е колеса, и 8-дюймовый сенсорный дисплей с навигацией. А комбинированная отделка салона, задние парктроники и климат-контроль лишь подчеркнут амбиции «чеха».

Китайский Rapid от «российского» отличается не только типом кузова. Здесь другие бамперы, форма капота, да и фары почему-то лишены светодиодов. Однако какая разница. Капризничать нам уже не приходится, ведь технологический потенциал этой модели наверняка выше одноклассников чисто китайских брендов.