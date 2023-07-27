Остатки прежней роскоши: новые седаны до 2 миллионов рублей

Вспоминается, как еще совсем недавно трудно было представить иного лидера на рынке новых автомобилей, чем обычный седанчик В-класса. Страна самозабвенно гоняла на «Приорах» и «Калинах», наслаждаясь стоимостью и доступностью запчастей. Жмурясь от удовольствия, пересаживалась на Logan, отдавая должное магии его энергоемкой подвески. А затем с энтузиазмом начала осваивать Hyundai Solaris и Kia Rio, которые, есть ощущение, бесплатно выдавались прямо на выходе из Домодедово каждому второму пассажиру всех авиарейсов из дружественных среднеазиатских республик…
Однако случилось то, что случилось, и все перевернулось вверх дном. Авторитетные марки и модели разбежались, а Kia Rio, как в том анекдоте, последней выключила свет и, уходя, хлопнула дверью. И что же осталось в темной комнате?
Портал «АвтоВзгляд» пробежался вдоль окопа. На последнем рубеже обороны в этом сегменте, а как иначе, закрепился АВТОВАЗ. Он и сегодня, что называется, рулит на рынке. Пусть с трудностями, с поисками поставщиков взамен отчаливших. А прикрывают тольяттинцев нынче уже другие «бойцы».
Отбросив разделение на официальные и «параллельные» схемы, на сайтах-агрегаторах продаж в разделе новых автомобилей мы насчитали целых 12 седанов стоимостью до 2 млн. рублей. Признаться, думалось, что их окажется гораздо меньше. Ведь за столь короткое время рынок не мог так сильно измениться…
По-прежнему на своих местах LADA Granta по цене от 736 000 рублей и рестайлинговый вариант Granta Drive Active за 905 900 и выше. Агрегатор не сумел предложить LADA Vesta дешевле 1 239 900 рублей. Vesta Cross за 1 542 900 расцениваем как модификацию.
Из недорогих седанов можно перечислить продукцию Iran Khodro — наших нынешних коллег по санкционным несчастьям: Peugeot 207i от 1 млн. рублей и Iran Khodro Dena I от 1 139 000. Первый в базе продают с бензиновым мотором 1.6 на 105 сил. Можно заказать 113-сильный движок и «автомат», но тогда заметно дороже — под 1,5 млн. У Dena под капотом мотор 1.7 и 115 «арабских скакунов».
Оговоримся, почти все персонажи этого рейтинга комплектуются атмосферными бензиновыми «четверками». Отклонения оговариваем особо. Дальше нашелся еще один перс под именем Iran Khodro Tara по цене от 1 440 000 до 1 700 000 рублей. В теории, говорят, существуют его версии от миллиона, но в наличии мы их не встретили. Мотор 1.6, МКП в базе, но опциями эта модель каким-то загадочным образом добирается до отметки аж в 2 млн. Не иначе как вместо ковриков там персидские ковры.
BAIC U5 Plus: китайский седанчик, который за 1,5 млн. можно взять уже с вариатором и кое-какими полезными опциями. Мотор 1.5 на 113 «лошадей». В базе на 200 000 дешевле. А вот приятная неожиданность — взрыв из недорогого уютного прошлого — Chevrolet Cobalt II. Мотор 1.5 на 106 л. с., на выбор «механика» или автомат. Целых пять (!) комплектаций на выбор, что сегодня дикая и непозволительная роскошь. Цена стартует от миллиона с небольшим. Но за 1 450 000 можно взять уже вполне «зубастый» седан.
Дальше мы остановились у подиума с Changan Alsvin, который торгуют от 1 649 900 рублей. Но тут же делают скидки по всяким программам, и тогда машину с мотором 1.5 (107 л. с.), в профиль до колик напоминающую Solaris, можно взять за 1,4 млн.
Пришлось удивиться около 112-сильного китайского седана VA3 по цене от 1 799 000 рублей от китайского бренда Jetta. Да-да, у него в Москве появился даже дилер. Прямо в жилу этой модели — его земляк Kaiyi E5 за 1 750 000. Настоящий богач, поскольку имеет 147-сильный турбомотор и вариатор.
Вот, пожалуй, и все, если не считать случайно попавшихся в «серых» салонах единичных «нелегалов» Kia Pegas за 1 301 900 «деревянных» и Volkswagen Bora IV за 1 850 000 — отличные, кстати, варианты с двумя педалями. А что в итоге?
Печаль. «Знакомые лица» в этом списке мелькают лишь эпизодически. К «Ладам» мы уже привыкли, терпим. А по факту единственной иномаркой, от которой можно ждать подлости меньше всего, оказался Cobalt — как нам казалось раньше, этакий автомобильный имбецил, напрочь лишенный харизмы. Сегодня-то он просто милашка!