Остатки прежней роскоши: новые седаны до 2 миллионов рублей

Вспоминается, как еще совсем недавно трудно было представить иного лидера на рынке новых автомобилей, чем обычный седанчик В-класса. Страна самозабвенно гоняла на «Приорах» и «Калинах», наслаждаясь стоимостью и доступностью запчастей. Жмурясь от удовольствия, пересаживалась на Logan, отдавая должное магии его энергоемкой подвески. А затем с энтузиазмом начала осваивать Hyundai Solaris и Kia Rio, которые, есть ощущение, бесплатно выдавались прямо на выходе из Домодедово каждому второму пассажиру всех авиарейсов из дружественных среднеазиатских республик…

Однако случилось то, что случилось, и все перевернулось вверх дном. Авторитетные марки и модели разбежались, а Kia Rio, как в том анекдоте, последней выключила свет и, уходя, хлопнула дверью. И что же осталось в темной комнате?

Портал «АвтоВзгляд» пробежался вдоль окопа. На последнем рубеже обороны в этом сегменте, а как иначе, закрепился АВТОВАЗ. Он и сегодня, что называется, рулит на рынке. Пусть с трудностями, с поисками поставщиков взамен отчаливших. А прикрывают тольяттинцев нынче уже другие «бойцы».