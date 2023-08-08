Land Rover удивит публику новым компактным внедорожником

О том, что модельный ряд Land Rover пополнит новенький внедорожник — «маленький Defender», как его уже окрестили в СМИ — сообщил глава компании Адриан Марделл британскому изданию Autocar. Вдаваться в подробности он не стал, хотя кое-что о машине известно.

Например, то, что в ее основу ляжет модульная платформа EMA — «тележка», созданная специально для электромобилей. Да-да, младший брат брутального «Дефендера» будет «электричкой». А что касается внешности, то новинка унаследует многие черты от более крупного «оригинала».

Напомним, компания Jaguar Land Rover приостановила деятельность в России полтора года назад, однако поставки новых автомобилей в нашу страну продолжаются — машины везут по «серым» схемам. Правда, цены сильно кусаются: так, Discovery Sport можно приобрести за 7 млн. рублей, Defender — за 10 млн., а роскошный Range Rover последнего, пятого поколения — минимум за 25 млн.