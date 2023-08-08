Land Rover удивит публику новым компактным внедорожником

Фото: Land Rover
В компании Jaguar Land Rover, недавно выкатившей обновленный Discovery Sport, задумались о расширении линейки за счет еще одной компактной модели. Ожидается, что мини-внедорожник представят общественности уже в 2026 году, а в 2027-м стартуют и его продажи.
Кристина Извекова

О том, что модельный ряд Land Rover пополнит новенький внедорожник — «маленький Defender», как его уже окрестили в СМИ — сообщил глава компании Адриан Марделл британскому изданию Autocar. Вдаваться в подробности он не стал, хотя кое-что о машине известно.

Например, то, что в ее основу ляжет модульная платформа EMA — «тележка», созданная специально для электромобилей. Да-да, младший брат брутального «Дефендера» будет «электричкой». А что касается внешности, то новинка унаследует многие черты от более крупного «оригинала».

Напомним, компания Jaguar Land Rover приостановила деятельность в России полтора года назад, однако поставки новых автомобилей в нашу страну продолжаются — машины везут по «серым» схемам. Правда, цены сильно кусаются: так, Discovery Sport можно приобрести за 7 млн. рублей, Defender — за 10 млн., а роскошный Range Rover последнего, пятого поколения — минимум за 25 млн.

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8 августа 2023
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