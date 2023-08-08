Купил — не повезло: как вернуть деньги за бракованный китайский автомобиль

Нам даже трудно себе представить, на какие ухищрения иной раз шли автопроизводители, чтобы предотвратить неприятную ситуацию, когда клиенту нужно вернуть деньги за проданный автомобиль. Борьба за качество велась беспощадная, пусть иногда и незаметная со стороны. Но это было раньше. Нынче участники рынка обновились. У многих из них и труба пониже, и дым пожиже. А как они себя покажут в конфликтных ситуациях, количество которых, мы уверены, возрастет, пока большой вопрос.
На первых порах, возможно, непривычные к рынкам с высокими (пока еще западными) стандартами корпоративной ответственности китайцы прикроются авторитетом и оборотистостью опытных местных дилеров. И если ситуация с качеством по целому ряду марок пойдет в разнос, к чему уже имеются некоторые предпосылки, нам с вами придется туго. Пекин далеко. Искать правду придется исключительно на родной земле. А это, как вы понимаете, тот еще квест.
Где мои деньги?
Оборачиваясь на полтора года назад, вспоминается анекдот, когда грустный мужик возвращает в магазин елочные игрушки:
— А что с ними не так, почему возвращаете? — вопрошает удивленный продавец.
— Не радуют…
Конечно, столь широких горизонтов закон «О защите прав потребителя» перед нами не открывает. Все-таки автомобиль — изделие технически сложное. Его не сдашь в магазин, как прогоревшую электровафельницу. И не обменяешь на такой же другого, менее маркого цвета. Но все же.
Ситуации, когда в пределах срока службы машины производитель обязан вернуть за нее деньги, прописаны вполне однозначно. Причем рассчитывать на возмещение можно, обратившись с претензией не только в 14-дневный срок. То же самое возможно, пока не истекла гарантия. И, наконец — вы будете удивлены — прописаны отчасти и вовсе гипотетические случаи, когда деньги за машину можно вернуть по истечении гарантии. Пока действует так называемый срок службы автомобиля (обычно 5—8 лет), заранее оговоренный производителем.
14 дней
Вернуть новый автомобиль продавцу можно в течение двух недель после покупки, если обнаружен любой недостаток. Даже незначительный дефект — например, такой, как неработающий электростеклоподъемник. Согласно закону «О защите прав потребителей», при выявлении недостатков, если они не оговорены в договоре, в течение 14 дней с момента фактического получения автомобиля вы вправе вернуть машину в салон и потребовать сатисфакций. Будь то возврат денег, обмен на аналогичный, но исправный авто или обмен на иное ТС с пересчетом стоимости.
Конечно, ключевое тут «если выявленные недостатки не оговорены в договоре». А поскольку дилеры на этих вещах собаку съели, они вряд ли оставят за вами возможность вернуть машину из-за порванной нитки стеклообогрева. Все уже украдено до нас. Однако гипотетически обратиться в суд с претензией вы можете, не особенно, правда, рассчитывая на успех в действительно нелепых и не вполне оправданных конфликтах.
С гарантией
Зато дальше открывается существенно больше перспектив. Вернуть уплаченные за автомобиль деньги проще, если серьезная неисправность обнаруживается по мере эксплуатации в ходе гарантийного срока. И если устранение такой поломки у дилера займет более 45 дней, потребитель вправе подать претензию на возврат средств в полном объеме — даже без учета амортизации авто.
Не стоит думать, что в судах подобные дела малоперспективны из-за административного ресурса дилерских объединений и штата специально заточенных грамотных юристов. Практика показывает, что за последние годы доля подобных выигрышных для истцов дел стремится к 90%. Видимо, до суда доходят лишь самые вопиющие и наиболее очевидные ситуации.
Ваша задача обнаружить и зафиксировать с помощью независимой экспертизы имеющийся существенный недостаток — «это неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения».
При повторной поломке все той же бракованной заводской детали бесплатный ремонт не должен превышать уже 30 дней. Причем имеются в виду не 30 дней подряд, а в совокупности. Например, 4 дня ремонта в марте, 10 дней в апреле, один — в мае и 15 дней в октябре. И еще одна ситуация, когда можно потребовать возврат денег — если в результате поломки (заводской брак) стоимость ремонта превышает рыночную стоимость самой машины.
Есть ли жизнь после гарантии
После окончания гарантийного срока тоже остаются шансы восстановить справедливость, выявив очень хорошо законспирированный, опять же, существенный недостаток. Но тут нужно хорошо понимать, что такое срок службы автомобиля, и когда он заканчивается. Согласно п.6 ст.19 закона «О защите прав потребителей» вы имеете право в течение этого самого срока службы предъявить претензию производителю. Проще говоря, де юре у вас остаются шансы избавиться от бракованной машины даже на шестизначных пробегах.
Конечно, сейчас скептики накидают негатива. Мол, а вы сами пробовали сдать ТС в салон? Мы — нет, но знаем некоторых, кому это пусть и не без труда, но на определенных условиях удалось. Главное в таком деле — строгий учет всех неисправностей и ремонтов. Чеки, сроки, переписка, контроль записей в сервисной книжке. Нужна доказательная база. Своевременная независимая экспертиза и много чего еще, не говоря о грамотном адвокате, который знает, как все это провернуть.
Словом, сегодня у нас есть еще законные и рабочие механизмы, позволяющие, случись неприятность, вернуть потраченные на заведомо некачественный товар средства. Однако при ухудшении ситуации на рынке, с набором негативной статистики, «китайцы» наверняка сразу прикроются ответственностью дилеров. А последние, будучи зажатыми между законодательством и необходимостью делать «хорошую мину» перед поставщиком, сообща быстро придумают, как переложить финансовое бремя ответственности за чужие огрехи на самые могучие плечи. Наши с вами. Иначе — лишатся бизнеса.