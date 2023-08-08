Купил — не повезло: как вернуть деньги за бракованный китайский автомобиль

Нам даже трудно себе представить, на какие ухищрения иной раз шли автопроизводители, чтобы предотвратить неприятную ситуацию, когда клиенту нужно вернуть деньги за проданный автомобиль. Борьба за качество велась беспощадная, пусть иногда и незаметная со стороны. Но это было раньше. Нынче участники рынка обновились. У многих из них и труба пониже, и дым пожиже. А как они себя покажут в конфликтных ситуациях, количество которых, мы уверены, возрастет, пока большой вопрос.

На первых порах, возможно, непривычные к рынкам с высокими (пока еще западными) стандартами корпоративной ответственности китайцы прикроются авторитетом и оборотистостью опытных местных дилеров. И если ситуация с качеством по целому ряду марок пойдет в разнос, к чему уже имеются некоторые предпосылки, нам с вами придется туго. Пекин далеко. Искать правду придется исключительно на родной земле. А это, как вы понимаете, тот еще квест.