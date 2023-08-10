Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro может получить в России версию Max

На опрос, запущенный компанией Chery, обратили внимание наши коллеги из «Китайских автомобилей». Они склоняются к версии, что дистрибьютор неспроста интересуется мнением потенциальных покупателей, а имеет вполне конкретную цель — собрать обратную связь, чтобы в дальнейшем, при подготовке автомобиля к выводу на рынок, учесть пожелания клиентов.

А если китайцы в самом деле привезут Tiggo 5x Plus в Россию, то у нас он, вероятнее всего, будет называться Tiggo 4 Pro Max — как и старшие «семерка» и «восьмерка», получившие в своих самых свежих исполнениях такой шильдик. Правда, в случае с младшей моделью бренда версия «Макс» вряд ли сможет похвастать системой полного привода.

Напомним, что российский дебют Chery Tiggo 4 Pro произошел в прошлом сентябре. А с недавнего времени он остался единственным представителем «четвертого» семейства — в начале июля китайцы объявили о прекращении продаж предыдущего Tiggo 4. В нашей стране кроссовер предлагается со 113- и 147-сильными моторами, пятиступенчатой «механикой» и вариаторами. Комплектаций шесть — за младшую просят от 2 159 900 рублей.