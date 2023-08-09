Кушайте, не обляпайтесь: как автодилеры отреагировали на повышение утильсбора

Другой вопрос, что доля «параллелек» достигает всего 14% рынка новых автомобилей. Подавляющее большинство — это все же «официальные» машины, многие из которых точно так же проходят таможенные процедуры. Они никуда не денутся, но сильно подорожают. Уже подорожали. Причем некоторые хитрецы переписали прайсы еще до вступления в силу новых ставок утильсбора — в последние недели июля.

Покупателям дорогих премиальных машин опасаться нечего — у них наверняка найдутся «лишние» сотни тысяч рублей на желанную «ласточку». Не стоит переживать и тем, кто задумывается о покупке «нашемарки». Ведь именно отечественные производители «продавили» эту инициативу, и именно они оказались по итогу «в шоколаде». Всем же остальным придется ой как несладко…

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