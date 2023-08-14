Объявлены цены на кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения

Hyundai Santa Fe поступит в продажу на рынке Южной Кореи 16 августа. Кроссовер получил два варианта двигателя. Компания ограничилась сообщением о том, что одним из них стал 2,5-литровый бензиновый турбомотор. Второй силовой агрегат — гибридная силовая установка с 1,6-литровой наддувной «бензинкой».

«Гибрид» будет стоить 40—48 млн.корейских вон (3—3,6 млн. рублей). А комплектации с ДВС обойдутся в 35—44 млн. вон (2,6—3,3 млн. рублей).

В компании пояснили, что внешний дизайн кроссовера, где визуально доминируют Н-образные передние и задние фары, а также передний бампер, построен на интерпретации фирменного логотипа бренда и первой буквы в названии Hyundai.

Заметим, что интерьер модели также обыгрывает подчеркнуто вертикальные и горизонтальные линии. H-образные формы прослеживаются на приборной панели и в вентиляционных отверстиях салона.

Hyundai Motor объявила, что запустит новую модель в США и Европе в первом квартале 2024 года. На европейском рынке за будущий год планируется реализовать 16 000 кроссоверов, а в США — 135 000. Santa Fe, собранные в Корее, предназначены для продаж на внутреннем рынке и для экспорта, а для американского рынка машины будут производить на заводе Hyundai в Алабаме.