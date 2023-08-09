Белорусы и российские грабли: почему BelGee X50 не спасет национальный автопром

Итак, белорусские дилеры уже открыли торговлю новыми автомобилями, на радиаторах которых сияет пятиугольник с вписанными в него буквами BG. Руководство завода, представляющего собой совместное белорусско-китайское предприятие, не собирается скрывать тайну рождения своего детища: в его основе лежит всем хорошо известный Geely Coolray.
Гримасы бейдж-инжиниринга
Если уж строго придерживаться правды, то «БелДжи» X50 — это и есть чистый, незамутненный «Кулрей» первого поколения. Модель второго поколения вскоре также поступит в продажу, но под своим родным, китайским брендом — какой дурак будет отдавать на сторону новейшие разработки, не сняв сначала сливки самостоятельно?
Автомобиль являет собой превосходный образец бейдж-инжиниринга, столь любимого боссами отечественного автопрома. От своего прототипа он отличается только логотипами спереди и сзади, на стеклах и руле. Ах нет, есть еще кое-какие изменения. По данным белорусского портала ABW.by, имевшего возможность поближе ознакомиться с машиной, под капотом у «белоруса» прячется… нет, вовсе не оригинальный двигатель. Как можно было такое подумать? Прячется аккумулятор производства российской компании «Аком» вместо привычного китайского Leoch.
Печальный опыт
Другими словами, те же раки, только в другой корзине. Все узлы по-прежнему производятся в Китае, откуда доставляются в Белоруссию, где их трудолюбиво соединяют друг с другом посредством немудреных операций, известных в народе как «отверточная сборка». Ни о какой локализации пока речи не идет. Весьма сомнительно, что и в будущем будет налажено реальное производство важных автокомпонентов на местных площадках, хотя такие планы вроде бы строятся. Мы в России это уже проходили — за полтора десятка лет наши умельцы научились виртуозно переупаковывать иностранные запчасти и выдавать их за свои.
Но, по большому счету, не все ли нам равно, как в Союзном государстве производятся автомобили? Главное, чтобы народу было на чем ездить — так ведь?
Внутренний страх?
Нет, совсем не так. Главное возражение лежит на поверхности — технологии. Если они наши собственные, то никто их у нас не отнимет. А если чужие — то пример у нас, как говорится, на лице. После бегства иностранных производителей весь российский автопром в мгновение ока оказался у разбитого корыта.
А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А поставщики, которые при должной постановке дела во множестве появляются вокруг крупных суверенных автопредприятий? А новые рабочие места, зарплаты, налоги, повышение покупательной способности населения?
Но мы этого почему-то не делаем. Почему? У политолога-американиста Дмитрия Дробницкого по этому поводу есть свои соображения: «Что касается автопрома — знаете, глаза боятся, а руки делают. Нет никаких проблем сейчас создать с нуля автомобиль — на нынешнем уровне технологического развития человечества. Просто еще раз, самое главное, что с нами происходит — мы проходим точку своего внутреннего страха. Самый главный страх — он внутри».
В ожидании пинка
Можно соглашаться с тем, что именно страх взяться, наконец, за реальное дело мешает созданию отечественного автопрома. Можно не соглашаться и упирать на то, что нашим чиновникам неохота перенастраивать финансовые потоки — в свой карман, конечно же. Но так или иначе, при всех красивых декларациях воз локализации и ныне там. Однако в чем Дробницкий несомненно прав, так в том, что создание хорошего отечественного автомобиля не является невыполнимой задачей.
Почему мне интересно мнение не инженера, не конструктора, не руководителя отрасли, а именно политолога? Очень просто. Производственники, погруженные в свои профессиональные проблемы, сразу начнут ныть, что это невозможно: и технологий нет, и специалистов нет, и оборудования современного нет. И только политики, ни черта не понимающие в железяках, могут дать им здоровенного пинка, который заставит работать через не могу и решать, казалось бы, невыполнимые задачи. И в нашей истории тому примеров тьма.
Все, чего нам не хватает, можно разработать, купить, украсть, наконец. Было бы желание. А его-то и не наблюдается.