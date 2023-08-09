Белорусы и российские грабли: почему BelGee X50 не спасет национальный автопром

Автомобиль являет собой превосходный образец бейдж-инжиниринга, столь любимого боссами отечественного автопрома. От своего прототипа он отличается только логотипами спереди и сзади, на стеклах и руле. Ах нет, есть еще кое-какие изменения. По данным белорусского портала ABW.by, имевшего возможность поближе ознакомиться с машиной, под капотом у «белоруса» прячется… нет, вовсе не оригинальный двигатель. Как можно было такое подумать? Прячется аккумулятор производства российской компании «Аком» вместо привычного китайского Leoch.

Печальный опыт

Другими словами, те же раки, только в другой корзине. Все узлы по-прежнему производятся в Китае, откуда доставляются в Белоруссию, где их трудолюбиво соединяют друг с другом посредством немудреных операций, известных в народе как «отверточная сборка». Ни о какой локализации пока речи не идет. Весьма сомнительно, что и в будущем будет налажено реальное производство важных автокомпонентов на местных площадках, хотя такие планы вроде бы строятся. Мы в России это уже проходили — за полтора десятка лет наши умельцы научились виртуозно переупаковывать иностранные запчасти и выдавать их за свои.

Но, по большому счету, не все ли нам равно, как в Союзном государстве производятся автомобили? Главное, чтобы народу было на чем ездить — так ведь?