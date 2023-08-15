Рассекречен интерьер обновленной Skoda Octavia

Octavia сохранила знакомый внешний вид: вертикальные стойки радиаторной решетки и «ямка» под логотип, почти прямоугольные фары, горизонтальная решетка воздухозаборника. Остальное скрыто за оклейкой. Сзади тоже камуфляж, причем более плотный — видны только фонари, напоминающие по форме переднюю оптику.

На фото интерьера в глаза бросается высоко расположенный увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы. Под ним — немного серебристого декора и ряд аналоговых кнопок управления. А перед водителем — судя по всему, цифровая панель приборов.

Сведений о силовых агрегатах у нас нет, но было бы неправильно ожидать чего-то кардинально нового в ходе рестайлинга. Такое обычно припасают для новых поколений.

Добавим, что Skoda Octavia, привезенные в Россию по параллельному импорту сегодня обходятся покупателям от 2 до 3,6 млн. рублей в зависимости от модификации и оснащения.