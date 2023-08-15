Рассекречен интерьер обновленной Skoda Octavia

Фото: Motor1.com
В сети появились шпионские снимки обновленной Skoda Octavia, которую в 2024 году ждет плановый рестайлинг. Тестовый автомобиль закамуфлирован, но даже несмотря на это, общее представление о внешности новинки получить можно — в том числе об ее интерьере.
Илья Фишер

Octavia сохранила знакомый внешний вид: вертикальные стойки радиаторной решетки и «ямка» под логотип, почти прямоугольные фары, горизонтальная решетка воздухозаборника. Остальное скрыто за оклейкой. Сзади тоже камуфляж, причем более плотный — видны только фонари, напоминающие по форме переднюю оптику.

На фото интерьера в глаза бросается высоко расположенный увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы. Под ним — немного серебристого декора и ряд аналоговых кнопок управления. А перед водителем — судя по всему, цифровая панель приборов.

Сведений о силовых агрегатах у нас нет, но было бы неправильно ожидать чего-то кардинально нового в ходе рестайлинга. Такое обычно припасают для новых поколений.

Добавим, что Skoda Octavia, привезенные в Россию по параллельному импорту сегодня обходятся покупателям от 2 до 3,6 млн. рублей в зависимости от модификации и оснащения.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, новая модель
15 августа 2023
293

Опрос

Знаете ли вы о бесплатных программах помощи на дорогах от автопроизводителей?