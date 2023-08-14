Снаружи «ведро» внутри «конфета»: 5 неубиваемых бюджетных седанов с пробегом

Начнем с того, какого «железного коня» вообще можно считать надежным. Прежде всего, у него должен быть довольно ресурсный силовой агрегат, то есть двигатель и коробка передач, а конструкция подвески — простая. Даже если что-нибудь «полетит», запчасти всегда доступны и ремонт не разорит.
Этим требованиям в полной мере отвечает Mitsubishi Lancer девятого поколения. Под его капотом только «атмосферники», которые работают с «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Подвеска вообще вечная. Сейчас еще можно найти седаны 2003—2005 годов выпуска с пробегами от 200 000 до 250 000 км, которые завозили из Японии. Они стоят до 400 000 рублей.
Chevrolet Cobalt (Ravon R4) когда-то обзывали «консервной банкой», но он пережил многие более дорогие модели. В активе четырехдверки — крепкий кузов с большим багажником. А 1,5-литровый движок мощностью 106 л. с. изначально адаптирован под 92-й бензин. 6-ступенчатый «автомат» очень надежен (даже при утечке масла его не так-то просто «спалить»). Цена примерно такая же, как у «Митсу».
По нашему мнению «Кобальт» крепче «азиата». Скажем, упругую балку сзади можно погнуть разве что ударив по ней кувалдой. Да и в целом настойки «ходовки» всеядны.
Идем дальше. За Toyota Сamry в кузове VX30 просят около 650 000 рублей. Железо «японки» уже может быть местами ржавое, кожа сидений в трещинах, но вот по технике все довольно неплохо. 2,4-литровый мотор, как и «автомат» не доставляют проблем. Видимо, именно поэтому «Кэмри» называют одной из самых надежных моделей середины 2000-х годов. Она до сих пор очень ликвидна на вторичном рынке. Особенно на Дальнем Востоке.
Вспомним и Renault Logan первого поколения, востребованный в регионах. Обычно за седан в нормальном состоянии просят 350 000 рублей. К слабым местам отнесем передние ступичные подшипники и сальники задней балки. На этом минусы заканчиваются. А атмосферные моторы объемом 1,4 и 1,6 л можно «кормить» даже не очень качественным 92-м бензином.
Наконец, еще одна незаслуженно забытая модель — Nissan Almera в кузове N16. Сейчас в пределах 400 000 рублей можно найти экземпляр 2006 года выпуска, пробежавший 180 000 км. Для 16-клапанников объемом 1,5 л (90 л. с.) и 1,8 л (114 л. с.) такой километраж еще не предел. Особенно если владелец следил за машиной и менял цепь ГРМ. Что касается ходовой части, то здесь требуют внимания лишь мелочи: сайлентблоки и втулки стабилизатора.