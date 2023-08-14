Снаружи «ведро» внутри «конфета»: 5 неубиваемых бюджетных седанов с пробегом

Начнем с того, какого «железного коня» вообще можно считать надежным. Прежде всего, у него должен быть довольно ресурсный силовой агрегат, то есть двигатель и коробка передач, а конструкция подвески — простая. Даже если что-нибудь «полетит», запчасти всегда доступны и ремонт не разорит.

Этим требованиям в полной мере отвечает Mitsubishi Lancer девятого поколения. Под его капотом только «атмосферники», которые работают с «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Подвеска вообще вечная. Сейчас еще можно найти седаны 2003—2005 годов выпуска с пробегами от 200 000 до 250 000 км, которые завозили из Японии. Они стоят до 400 000 рублей.

Chevrolet Cobalt (Ravon R4) когда-то обзывали «консервной банкой», но он пережил многие более дорогие модели. В активе четырехдверки — крепкий кузов с большим багажником. А 1,5-литровый движок мощностью 106 л. с. изначально адаптирован под 92-й бензин. 6-ступенчатый «автомат» очень надежен (даже при утечке масла его не так-то просто «спалить»). Цена примерно такая же, как у «Митсу».