Объявлена дата начала российских продаж обновленного Chery Tiggo 8 Pro Max

Наши коллеги из «Китайских автомобилей», пообщавшиеся с дилерами, сообщают, что разница между текущим и обновленным Chery Tiggo 8 Pro Max составит порядка 250 000 рублей. То есть за кроссовер в базовой комплектации попросят примерно 4 350 000 целковых, а в топовой — около 4 650 000. Но если на новинку будут действовать те же спецпредложения, что и на нынешнюю версию, то ее отдадут за 3 750 000 и 4 050 000 «деревянных» соответственно.

Ожидается, что по части техники у Chery Tiggo 8 Pro Max ничего не изменится. Иными словами, мы увидим тот же двухлитровый турбомотор на 197 л. с., семиступенчатый «робот» и подключаемый полный привод. В чем же тогда «новизна»? В опциях и дизайне. И если по первому пункту ясности пока нет, то как будет выглядеть посвежевший флагман, мы знаем: «шпионские» фотографии машин, загруженных на автовоз, уже публиковались.

Интересно, что китайцы, «рисуя» обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max, поработали и над интерьером. Салон кроссовера перекликается с внутренним убранством седана Arrizo 8, который недавно дебютировал на российском рынке. В рамках той же дизайнерской концепции оформляли «кабины» последних Omoda 5, Tiggo 7 Plus и Tiggo 8 — тех, что пока продаются только в Поднебесной.