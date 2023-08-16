Прости, Господи: вся правда о китайских моторах

С каждым днем на рынке возникает все больше новых имен — то и дело появляются ранее неизвестные бренды и модели из Поднебесной. Многие автолюбители откровенно растеряны: как выбрать подходящий вариант, чтобы не вляпаться потом в историю с капитальным ремонтом чего-нибудь серьезного? Например, двигателя. Ведь несмотря на внешний лоск, который демонстрируют иные заезжие с Востока «гастролеры», вбитые десятилетиями предрассудки о том, что все китайское — подделка, до сих пор сильны.

Среди специалистов двигатель — едва ли не главный аргумент в пользу той или иной модели. От того, как долго машина прослужит без ремонта, напрямую зависит, насколько эффективно она сохранит вложенные в нее деньги. Действительно, аббревиатур всевозможных силовых агрегатов неизвестного происхождения нынче много. Их даже переписать сложно, не то что запомнить. Но сегодня мы даем простой рецепт, как выбрать наиболее надежный китайский двигатель. А конкретная модель, и уж тем более бренд, уже приложатся. Есть из чего выбирать. К тому же чисто внешне на дорогах за редким исключением «китайцы» зачастую неотличимы.

Все китайские моторы условно можно разделить на два поколения: «до» и «после». «До» — это двигатели, построенные по лицензии. Чаще Mitsubishi, почти весь Китай на них ездил, но встречались и локализованные моторы от Toyota. Кстати, при выходе на российский рынок первого Geely Atlas, еще в «довольвовские» времена этой компании, под капотом у него находился именно тойотовский лицензионный агрегат: по традиции довольно прожорливый, но надежный и предельно лояльный к чип-тюнингу, чем многие с удовольствием пользовались. И есть моторы нынешнего поколения — те что «после», все подробности о которых чуть ниже.