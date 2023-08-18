В Корее представили рестайлинговый кроссовер Kia Sorento

«Фейслифтнутый» Kia Sorento получил посвежевшую внешность, но полностью сохранил техническую начинку. Его двигатели остались прежними: 2,2-литровый дизель мощностью 194 л. с. и 2,5-литровая «бензинка» производительностью 281 «лошадей». В топовых комплектациях на машину устанавливают гибридную силовую установку с 1,6-литровым 180-сильным бензиновым наддувным мотором. «Гибрид» комплектуется шестиступенчатым «автоматом», а машины с честными ДВС — восьмиступенчатой АКП. Привод, как и прежде, может быть как передним, так и задним.

Внешне рестайлинговый «Соренто» отличается от предшественника иным передним бампером, а также переработанными решеткой радиатора и головной оптикой. Сзади переделки свелись к символическому «подпиливанию» бампера и косметической модификации фонарей. В салоне кроссовер обзавелся «слипшимися» 12,3-дюймовыми экранами приборной панели и мультимедийной системы. Дизайнеры также переформатировали блок управления климатом и изменили форму дефлекторов вентиляции. В топовых комплектациях появился 10-дюймовый проекционный дисплей.

Модель с бензиновым 2,5-литровым двигателем предлагается по цене 35—42 млн. корейских вон (2,4—2,9 млн. рублей), с 2,2-литровым дизелем — за 37—44 млн. вон (2,5—3 млн. рублей), а «гибрид» — за 42—45 млн. вон (2,9—3,1 млн. рублей).