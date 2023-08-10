Почему на корейских машинах массового ломаются водительские кресла

Корейские инженеры рассчитали многое, но не заложили особенности «русской души»: стремление ездить на авто до тех пор, пока он не распадется на атомы, а также повышенную тягу к вкусной, но не слишком здоровой пище. В результате на сверхпопулярных кроссоверах Kia Sorento вылезла весьма интересная, ранее неотмеченная проблема: ломается кресло водителя. Ломается в прямом смысле слова: лопается трубка в основании, в результате чего посадка коренным образом меняется.

Во-первых, ездить в такой позиции крайне неудобно. Но это малая часть беды, поскольку «новое» положение тела в кресле ставит крест на корректной работе систем активной безопасности — таких, как, скажем, подушки комплекса SRS. Кроме того, меняется положение ремня, и при любом мало-мальски серьезном повреждении водитель может получить смертельные травмы. От самого же «эирбега», собственно.

Путей решения вопроса — два. Первый ведет нас на разборку, где за пару передних сидений — одно водительское никто не продает — просят 35 000 рублей. Однако. Впрочем, кресла у нас с подогревом и вентиляцией, а также электроприводом, так что удивляться ценообразованию не стоит. Но есть и второй вариант — он длиннее, но дешевле.