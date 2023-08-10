Почему на корейских машинах массового ломаются водительские кресла

Корейские инженеры рассчитали многое, но не заложили особенности «русской души»: стремление ездить на авто до тех пор, пока он не распадется на атомы, а также повышенную тягу к вкусной, но не слишком здоровой пище. В результате на сверхпопулярных кроссоверах Kia Sorento вылезла весьма интересная, ранее неотмеченная проблема: ломается кресло водителя. Ломается в прямом смысле слова: лопается трубка в основании, в результате чего посадка коренным образом меняется.
Во-первых, ездить в такой позиции крайне неудобно. Но это малая часть беды, поскольку «новое» положение тела в кресле ставит крест на корректной работе систем активной безопасности — таких, как, скажем, подушки комплекса SRS. Кроме того, меняется положение ремня, и при любом мало-мальски серьезном повреждении водитель может получить смертельные травмы. От самого же «эирбега», собственно.
Путей решения вопроса — два. Первый ведет нас на разборку, где за пару передних сидений — одно водительское никто не продает — просят 35 000 рублей. Однако. Впрочем, кресла у нас с подогревом и вентиляцией, а также электроприводом, так что удивляться ценообразованию не стоит. Но есть и второй вариант — он длиннее, но дешевле.
В России уже существуют профильные организации, готовые заменить поломанный каркас на восстановленный с доплатой. Цена вопроса — от 10 000 до 15 000 целковых. Уже теплее, но хочется лучше. И такое возможно! Буквально за «шапку сухарей», а точнее за 8000 рублей, один владелец Sorento отправил авто в сервис, где ему обещали разобрать кресло, махнуть пострадавший элемент в основании и собрать все обратно.
Но жадность обычно губит, а не к одиннадцати туз: во время разборки окончательно и бесповоротно развалился чехол обшивки кресла. Впрочем, мастер тут вряд ли виноват: машина прошла более 200 000 км, так что ткань просто распалась на отдельные фрагменты. Новая обшивка — еще 6000 рублей на доске бесплатных объявлений.
Итого: комплексный ремонт обошелся в 14 000. Сломается ли кресло снова? Вряд ли — тонкая оригинальная трубка заменена на толстенную, рожденную в СССР, так что прослужит она наверняка дольше самого авто.
Остается лишь вопрос: оно так и было задумано или пора записываться на фитнес? За 245 000 км на автомобиле перебрали двигатель (фирменные задиры в двух цилиндрах по причине выхода из строя маслонасоса), автоматическую коробку передач, что погибла естественной смертью от старости, всю подвеску до болта и несколько раз, а теперь вот и кресло. И как тут не верить в теории заговора…