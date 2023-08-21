Стало известно, когда начнутся российские продажи новых кроссоверов Kaiyi и BAIC

Что касается первой марки, с которой «запартнерился» завод «Автотор», то есть Kaiyi, совсем скоро мы увидим в автосалонах среднеразмерный X7 Kunlun и компактный X3. Первый поступит в продажу в ноябре, а второй — уже до конца августа. Цены пока не сообщаются, но известно, что комплектаций для X3 предложат три. Кстати сказать, в обозримом будущем две новые версии получит и седан E5.

BAIC тоже «выступит» с двумя новинками: осенью откроются продажи кроссоверов X55 (того, что недавно встал на конвейер «Автотора») и X75. Но тут тоже, увы, без подробностей и цен. Напомним, что сейчас модельный ряд «Байка» в России представлен седаном U5 Plus, «паркетником» X35 и внедорожником BJ40. «Сороковой» ждет расширение: должна появиться модификация с двухлитровым «дизелем» на 163 л. с.

Наконец, «Автотор» выведет на отечественный рынок и электромобили. Правда, какие именно — Kaiyi, BAIC или что-то другое — еще не решено. Нет ясности и по срокам: единственное, что можно сказать наверняка — «зеленый» транспорт появится не раньше 2024 года.