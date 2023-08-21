Зачем на самом деле Kia сбегает из России в Казахстан

Когда корейские автомобили превратились из нелепых рыдванов в заслуживающие уважения транспортные средства, их популярность в России начала стремительно расти. По итогам 2021 года Kia и Hyundai уверенно удерживали второе и третье места по продажам. В их силах вполне было потеснить с лидерских позиций великую и ужасную LADA, не подверженную, казалось, никаким ударам судьбы. Многие эксперты начали робко заикаться о том, что по качеству корейские автомобили сравнялись с японскими, а по дизайну их даже переплюнули.
Широкая дорога привела в тупик
Казалось бы, перед Hyundai Motor Group расстилалась широкая дорога в прекрасное будущее — знай себе окучивай бескрайние просторы одной из крупнейших стран мира. Но не тут-то было. Когда США всерьез взялись за ведение санкционной войны против России, всем странам досталось не по-детски. Особенно пострадали сателлиты гегемона, в число которых на вполне законных основаниях можно включить и Южную Корею.
Не желая терять обширный рынок, в который было вложено море энергии, труда и финансов, корейцы отважно сопротивлялись давлению из-за океана, пытаясь выторговать для себя исключения, послабления или, на худой конец, хоть какие-то преференции. Они молчком везли сюда составы с автомобилями и запчастями, отказывались продать свой питерский завод, уверяли в незыблемости системы гарантийного обслуживания.
Однако все эти отчаянные телодвижения не помогли сохранить прибыльный и масштабный бизнес. Он был обречен с той самой секунды, когда утлая лодчонка корейской политики встала в кильватер американского авианосца, которому было пополам на законные экономические интересы какой-то там Кореи. Остановленный 1 марта 2022 года конвейер завода в Сестрорецке так и не был запущен.
Здесь нам делать нечего
После долгих попыток обмануть недреманое око Америки Kia сдалась и открыла представительство в неподсанкционном Казахстане. Там компания собирается возобновить «прямую операционную деятельность», что бы ни имелось в виду под этой формулировкой.
«Официальные продажи в России прекращены, а то, что приходит по параллельному импорту — это „слезы Мичурина“. Насколько я знаю, некоторые фирмы довольно давно переехали в Казахстан. Теперь, видимо, и другие компании будут смотреть туда. Там основные продажи, тем более что у Kia в Казахстане будет сборочное производство. А здесь им сегодня делать нечего», — заявил «Газете.Ru» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
По поводу «делать нечего» с экспертом не поспоришь, хотя компания зачем-то сохранила в России свое представительство, пусть и в крайне урезанном составе. Видимо, корейцы все еще надеются, что оно как-нибудь рассосется, само собой образуется. Но возникает вопрос — а что им в Казахстане-то делать?
Напрасные надежды
На внутренний рынок этой центральноазиатской страны такому гиганту, как Kia, полагаться не стоит. По итогам июля 2023 года там по данным агентства «Автостат» было реализовано 17 609 легковых автомобилей — и это на 61,5% больше, чем год назад за этот же месяц. А в более-менее спокойном, хотя и не урожайном 2021 году в России только одна Kia за июль продала 17 071 машин при общем объеме рынка в 132 640 машин. Да о чем может быть речь, если даже в нынешней крайне тяжелой ситуации за прошлый месяц в нашей стране зарегистрировано 95 654 новые легковушки согласно тому же «Автостату». Как говорится, почувствуйте разницу.
Если же возлагать надежды на умопомрачительное расширение производства завода Allur (бывший «СарыаркаАвтоПром») в Костанае, то казахам такое количество автомобилей не переварить. Экспорт в Россию — да. Тут можно было бы нехило поживиться. Однако учитывая «дружелюбность» Казахстана к России, которую он демонстрирует упорно и постоянно, первый же строгий окрик из Вашингтона моментально заткнет канал поставок как клепкой. А окрик будет — к бабке не ходи. Союзники — они такие союзники.