Зачем на самом деле Kia сбегает из России в Казахстан

Когда корейские автомобили превратились из нелепых рыдванов в заслуживающие уважения транспортные средства, их популярность в России начала стремительно расти. По итогам 2021 года Kia и Hyundai уверенно удерживали второе и третье места по продажам. В их силах вполне было потеснить с лидерских позиций великую и ужасную LADA, не подверженную, казалось, никаким ударам судьбы. Многие эксперты начали робко заикаться о том, что по качеству корейские автомобили сравнялись с японскими, а по дизайну их даже переплюнули.

Широкая дорога привела в тупик

Казалось бы, перед Hyundai Motor Group расстилалась широкая дорога в прекрасное будущее — знай себе окучивай бескрайние просторы одной из крупнейших стран мира. Но не тут-то было. Когда США всерьез взялись за ведение санкционной войны против России, всем странам досталось не по-детски. Особенно пострадали сателлиты гегемона, в число которых на вполне законных основаниях можно включить и Южную Корею.

Не желая терять обширный рынок, в который было вложено море энергии, труда и финансов, корейцы отважно сопротивлялись давлению из-за океана, пытаясь выторговать для себя исключения, послабления или, на худой конец, хоть какие-то преференции. Они молчком везли сюда составы с автомобилями и запчастями, отказывались продать свой питерский завод, уверяли в незыблемости системы гарантийного обслуживания.