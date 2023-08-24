Китайский след: Volvo готовит к премьере свой первый минивэн

Не нужно быть продвинутым конспирологом, чтобы догадаться, какую модель предложит Volvo под наименованием EM90. Конечно же, минивэн Zeekr 009, официально представленный в ноябре 2022 года. Созданный на электромобильной платформе SEA однообъемник получит все ту же пневмоподвеску с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади. Длина китайской версии — 5209 мм, колесная база — 3205 мм. Более чем достаточно для того, чтобы разместить привычные европейцам атрибуты автомобильного комфорта.

Также известно, что EM90 на 99% будет идентичен модели 009. А это предполагает наличие двухмоторного электропривода в совокупности на 544 силы и 686 Нм. Компоновка преимущественно заднеприводная, передок подключается с помощью муфты при необходимости. Автономный запас хода тоже вполне «вэновский» — до 822 км.

Китайцам на правах первой ночи предоставлена возможность первыми забронировать новинку в день премьеры 12 ноября. А между тем, «донора» EM90 из Поднебесной — Zeekr 009 — уже можно приобрести в России по цене от 10,6 млн. рублей. Вполне себе VIP-MPV с двумя домашними кинотеатрами в салоне.