Россиян хотят заставить заменить в своих подержанных машинах ДВС на электромотор

На столичном автомобильном форуме выяснилось, что «Автотор» находится в предтече начала производства целой линейки электромоторов мощностью от 23 кВт до 120 кВт. Агрегаты, лицензии и вся документация компания некогда была приобретена у корейцев. Но уровень локализации намечен беспрецедентный — до 70%, включая литье корпусов. Разработкой и производством редукторов компания и вовсе намерена заниматься самостоятельно.

Затеялись не от хорошей жизни. Страна требует доступных отечественных электроколесниц, а взять электрокомпоненты, кроме как у китайцев, негде. Во всей России не нашлось производителя электромоторов средних размеров, вот и пришлось шевелиться самим.

А партнеры в лице структур «Росатома», который тоже занят созданием собственного электромобиля, скоро сумеют подсобить калининградцам с отечественными батареями, инверторами и прочей необходимой мехатроникой. Госкорпорация в 2025 году намерена запустить производство топливных ячеек на гигафабрике под Неманом на востоке Калининградской области. По сути, «Автотору», чтобы оправдать госсубсидии, нужно обеспечить модельный ряд электрических легковых автомобилей с максимальной локализацией.