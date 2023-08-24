Россиян хотят заставить заменить в своих подержанных машинах ДВС на электромотор

На столичном автомобильном форуме выяснилось, что «Автотор» находится в предтече начала производства целой линейки электромоторов мощностью от 23 кВт до 120 кВт. Агрегаты, лицензии и вся документация компания некогда была приобретена у корейцев. Но уровень локализации намечен беспрецедентный — до 70%, включая литье корпусов. Разработкой и производством редукторов компания и вовсе намерена заниматься самостоятельно.
Затеялись не от хорошей жизни. Страна требует доступных отечественных электроколесниц, а взять электрокомпоненты, кроме как у китайцев, негде. Во всей России не нашлось производителя электромоторов средних размеров, вот и пришлось шевелиться самим.
А партнеры в лице структур «Росатома», который тоже занят созданием собственного электромобиля, скоро сумеют подсобить калининградцам с отечественными батареями, инверторами и прочей необходимой мехатроникой. Госкорпорация в 2025 году намерена запустить производство топливных ячеек на гигафабрике под Неманом на востоке Калининградской области. По сути, «Автотору», чтобы оправдать госсубсидии, нужно обеспечить модельный ряд электрических легковых автомобилей с максимальной локализацией.
– Мы завершаем строительство в Калининградской области завода по производству электромобилей и готовы выпустить пилотную партию в конце 2023 года. А в 2024 году начнем производство электродвигателей, — поделился амбициозными планами заместитель Председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Александр Сорокин.
Но где обкатать новые для России технологии? Тут, вероятно, и пригодилась бы та самая ремоторизация. В качестве пилотного плацдарма для реализации загадочной концепции предлагают Калининградскую область. «Автотор» даже подписал соответствующее соглашение с правительством компактного российского эксклава.
Парк автомобилей в области пестрый и довольно объемный — почти 500 000 штук, из которых более 60% старше 10 лет, а 43% — перешагнули15-летний рубеж, что очень удобно в части выбора транспорта, подходящего под ремоторизацию. Например, здесь достаточно уже повидавших виды моделей, ранее выпускавшихся местным заводом, на которые имеется соответствующая техническая документация.
Итак, что предлагает «Автотор». Люди, которым надоело платить за бензин и обслуживать свои старенькие капризные движки и трансмиссии, должны получить возможность в специально авторизованном под эти нужды сервисе сбросить хлам в утиль. И если кузов полюбившегося за годы авто еще более-менее в порядке, оснастить его полностью электрической силовой установкой.
Уже сегодня компания утверждает, что вскоре будет готова поставлять начинку под ключ. Опять же, помогут партнеры, худо-бедно осваивающие производство электро-компонентов. Но главную помощь инициаторы проекта, разумеется, ждут от государства. И на то имеются весомые причины.
По словам все того же г-на Сорокина, конвертация традиционного авто в 100-процентный электромобиль сегодня обойдется не менее чем в 1 млн. рублей: маршевая батарея, инвертор, редуктор, электромотор, высоковольтная проводка, система жидкостного охлаждения, приводы…
Плюс затраты на демонтаж и утилизацию старого оборудования и адаптацию прежнего кузова для новой жизни. Все это превращает ремоторизацию условной подержанной иномарки в экономическую утопию даже с учетом того, что «перерожденцу» больше никогда не понадобится топливо.
Иными словами, было бы неплохо, если государство частично субсидирует частникам «зеленое» начинание. А вот в сфере коммерческого транспорта и спецтехники дело видится куда перспективнее.
Скажем, для владельца даже нового, например, комбайна или грузовика стоимостью 14 млн. рублей есть смысл потратить еще один-два миллиона, чтобы во время последующей эксплуатации полностью исключить топливные затраты и связанные с ними хлопоты. Это может быть уже выгодно.
Есть и еще одно серьезное препятствие, которое пока что видится в нашей стране непреодолимым — легализация переделок. И вот здесь без административного ресурса — никуда. Как подчеркнул Александр Сорокин, в НАМИ уже разработан проект ГОСТа для проведения ремоторизации, в соответствии с которым данный процесс может быть поставлен на промышленную основу. Иначе говоря, сертификация образца позволит освоить конвейерное производство. Документ уже направлен для рассмотрения в Евразийскую экономическую комиссию.
Мы всецело поддерживаем энергичные начинания «Автотора» по части производства электромоторов и новых автомобилей. Но признаемся, что история с ремоторизацией нам пока видится бесперспективной. Учитывая большое разнообразие марок и моделей, вывести некие стандартные алгоритмы и каноны безопасности для массовых переделок будет архисложно. И, наконец, техника.
Интегрировать в кузов старого авто пожароопасную 300- или 400-килограммовую батарею — сама по себе задача незаурядная даже для специально оборудованного цеха. Универсальная отечественная концепция производства «придется повозиться» здесь не сыграет. А ведь помимо всего прочего придется полностью менять электрику, модернизировать тормоза, менять приборную панель и городить новые органы управления. Наверняка понадобятся и кузовные работы…
Впрочем, компания «Автотор» полна оптимизма, а все технические проблемы находят вполне решаемыми. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события.