Малые грузовики и автобусы Forland и Foton едут в Россию

Как многие помнят, китайский Foton некоторое время назад не очень преуспел в России на ниве легковушек. Однако в этот раз игроки заявлены в сугубо коммерческих сегментах LCV и HCV. Под дочерним брендом Forland появятся мало- и среднетоннажные шасси полной массой от 3,5 до 12 тонн. Каждая модель сможет похвастать тремя версиями колесной базы и предельно гибким диапазоном конструкций и размеров грузового отсека. Похоже, намечается как минимум кузовное производство, поскольку «МБ РУС» обещала дооборудовать технику под любые задачи.

Comtrans−2023 посетит рефрижератор на базе среднетоннажного шасси Forland 8 грузоподъемностью 5 тонн с объемом кузова 21 кубометр. Под капотом 156-сильный дизель объемом 3,76 литра, работающий с МКП−6.

Foton на этот раз предложит модель Toano, в разработке которой, к слову, участвовала команда создателей Mercedes-Benz Sprinter. Машина получит 2,8-литровый турбодизель ISF Cummins CRDi на 150 «лошадок» с 6-ступенчатой МКП. Привлечь публику на выставке намерены цельнометаллическим фургоном и пассажирским автобусом.

Напомним, недавно портал «АвтоВзгляд» уже писал о планах «МБ РУС» заняться премиальными китайскими электрокроссоверами марок Aito и LiXiang. Однако электромобили кажутся не идеальными кандидатами для локализации в России на мощностях принадлежащего структуре подмосковного завода, тогда как Forland и Foton для этого подходят как нельзя лучше. Думается, уже в сентябре дистрибьюторы сделают соответствующее объявление.