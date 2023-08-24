MIMS−2023: российский рынок автозапчастей захватывают китайцы, но русские не сдаются

На этой неделе московское да и общероссийское автомобильное сообщество было занято фактически одним вопросом: как и чем будем чинить, обслуживать и содержать автомобиле в новых условиях. Масла в огонь подливали сразу из двух леек: сначала большая немецкая тройка решила окончательно отключить российских клиентов от обслуживания, а потом в «Экспоцентре» на Красной Пресне открылась самая большая профильная выставка для ремонта и СТО.

На фоне очередных антироссийских санкций увиденное там стало если не бальзамом на израненный двигатель, то по крайней мере поводом для оптимизма. Так, повторим, экспозиция удивила невероятным количеством участников. Как минимум несколько китайских провинций в полном составе прибыли из Поднебесной в Первопрестольную, чтобы предложить российским автосервисам и производителям сотрудничество.

Десятки китайцев с наладонниками-переводчиками подходили ко всем и праздно шатающимся, и целенаправленно бредущим, выявляя потребности. Нет, рассказывать о себе и своем предприятии наш стратегический партнер хотел точечно: на экране раз за разом высвечивалось одно и то же — ищем партнеров в России.