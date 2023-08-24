MIMS−2023: российский рынок автозапчастей захватывают китайцы, но русские не сдаются

На этой неделе московское да и общероссийское автомобильное сообщество было занято фактически одним вопросом: как и чем будем чинить, обслуживать и содержать автомобиле в новых условиях. Масла в огонь подливали сразу из двух леек: сначала большая немецкая тройка решила окончательно отключить российских клиентов от обслуживания, а потом в «Экспоцентре» на Красной Пресне открылась самая большая профильная выставка для ремонта и СТО.
На фоне очередных антироссийских санкций увиденное там стало если не бальзамом на израненный двигатель, то по крайней мере поводом для оптимизма. Так, повторим, экспозиция удивила невероятным количеством участников. Как минимум несколько китайских провинций в полном составе прибыли из Поднебесной в Первопрестольную, чтобы предложить российским автосервисам и производителям сотрудничество.
Десятки китайцев с наладонниками-переводчиками подходили ко всем и праздно шатающимся, и целенаправленно бредущим, выявляя потребности. Нет, рассказывать о себе и своем предприятии наш стратегический партнер хотел точечно: на экране раз за разом высвечивалось одно и то же — ищем партнеров в России.
А предложить китайцам есть что: от лампочек, тряпочек и пленочек до ГБЦ, блоков и цилиндров. Коленвалы, распредвалы, форсунки и прочее в широком разнообразии лежали на столах в крохотных бесцветных павильонах и висели на красочных витринах на огромных ярких стендах. Подходи-выбирай-договаривайся.
Второй важный элемент выставки, бросившийся в глаза — разнообразие отечественных предприятий. Возможно это звучит как небылица, но в России тоже производят автозапчасти. Причем, судя по размаху, на выставку не просто пришли «из-под палки», а целенаправленно и осознанно, решая определенные задачи.
Где это видано, чтобы сотрудники российских стендов подходили представиться и поговорить, рассказав о себе? Умыться и проснуться? Нет, не помогло. Впрочем, тому есть весьма понятное объяснение: китайскую экспансию заметили не только посетители, но и участники мероприятия. И заметили довольно давно, поэтому для успешного и выгодного труда на родном рынке придется пошевеливаться. Но у медали есть и обратная сторона.
– На самом деле, для нас изобилие китайского предложения — не новость. Наш рынок уже давно является открытым и каждый производитель, желающий быть на нем представленным, может совершенно законно открыть представительство, найти дистрибьютора и торговать своей продукцией. Так что многие производители запчастей и агрегатов на нем давно уже были представлены.
Другое дело, что в связи с уходом известных мировых брендов образовался вакуум. Логистические цепочки были разорваны, официальные каналы поставок перестали существовать. Соответственно, потребовалась замена, которая тут же и нашлась: вы сами ее видите, своими глазами. В этом нет ничего страшного, нормальная рабочая ситуация. Ведь китайцев стоит рассматривать не только как конкурентов, но и как партнеров по организации контрактного производства.
Мы тоже комплектуем свой параллельный бренд G-part за счет проверенных партнеров из КНР. У нас есть специальная служба, которая следит за качеством, ведь главное — это не страна-производитель, а гарантия и уверенность в детали, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию директор по продажам запасных частей ГК «СТТ» Василий Плетников.
Помимо товаров из Поднебесной и отечественных производителей, павильоны MIMS пестрят турецкими маслами и расходниками, индийской и даже, о чудо, корейской продукцией. Не стесняются выставляться и хорошо знакомые россиянам бренды. Прямо в середине центрального павильона выставки красуется стенд Finwhale. Не всем санкции — санкции, видимо, кому-то еще и деньги зарабатывать нужно.
Кстати, о наболевшем: выставка — профильная, поэтому представителей бизнеса много. То ли соскучились, то ли осознали, что пересидеть не выйдет и нужно продолжать трудиться: заключать новые контракты, находить новых партнеров, предлагать новые услуги.
Так что атмосфера весьма бурная и насыщенная, о чем еще в прошлом году можно было только мечтать. Судя по реальным событиям, дно — как минимум — найдено. Пора начинать от него отталкиваться.