В Сеть «утекла» информация о новом поколении Porsche Panamera

Как передает издание Car&Driver, моторную гамму лифтбэка составят как классические бензиновые V6 и V8, так и гибридные установки. Что касается премьеры серийной «Панамеры», то ее проведут до конца этого года. То есть дорожные испытания уже близки к завершению.

Базовым мотором останется 2,9-литровый V8, но его отдача увеличится и превысит 350 л. с. Восьмицилиндровый двигатель получит новую систему наддува и доработанную поршневую группу. Пару ему составит электромотор на 190 «лошадей». Такая модификация станет разгоняться до первой «сотни» всего за 3 секунды. А позже дебютирует и самая мощная версия. Под ее капотом будет «табун» из 750 «лошадей».

Подвеска станет жестче за счет новых усилителей и распорок кузова. А чтобы Panamera не была «костотрясной», появится новая пневмоподвеска. Ожидается, что она будет доступна во всех комплектациях, включая базовую.

У дилеров в Германии новинка появится в начале следующего года. Ожидается, что уже на старте продаж покупателям предложат как бензиновые, так и гибридные версии.