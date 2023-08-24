В Сеть «утекла» информация о новом поколении Porsche Panamera

Фото: Car&Driver
После того, как журналистов познакомили с предсерийными прототипами, зарубежные СМИ опубликовали некоторые технические характеристики следующей генерации Porsche Panamera. Ожидается, что модель станет еще более спортивной, не теряя при этом привычного поконникоам модели комфорта.
Виктор Васильев

Как передает издание Car&Driver, моторную гамму лифтбэка составят как классические бензиновые V6 и V8, так и гибридные установки. Что касается премьеры серийной «Панамеры», то ее проведут до конца этого года. То есть дорожные испытания уже близки к завершению.

Базовым мотором останется 2,9-литровый V8, но его отдача увеличится и превысит 350 л. с. Восьмицилиндровый двигатель получит новую систему наддува и доработанную поршневую группу. Пару ему составит электромотор на 190 «лошадей». Такая модификация станет разгоняться до первой «сотни» всего за 3 секунды. А позже дебютирует и самая мощная версия. Под ее капотом будет «табун» из 750 «лошадей».

Подвеска станет жестче за счет новых усилителей и распорок кузова. А чтобы Panamera не была «костотрясной», появится новая пневмоподвеска. Ожидается, что она будет доступна во всех комплектациях, включая базовую.

У дилеров в Германии новинка появится в начале следующего года. Ожидается, что уже на старте продаж покупателям предложат как бензиновые, так и гибридные версии.

новинки рынка, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, гибриды
24 августа 2023
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