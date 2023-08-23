Какое моторное масло сможет отмыть грязный двигатель

Напомним, что существуют три типа отложений: нагар (твердая углеродистая масса черного цвета), шлам (коричневый налет) и лаковые отложения, желтого, красного или коричневого «колеров». Они самые опасные, потому как такие труднее всего «уничтожить». А еще из-за них нарушается температурный баланс, ухудшая отведения тепла от деталей силового агрегата.

Нечистоты образовываются при разложении масляной пленки под воздействием высоких температур. Часто в этом виноват дешевый или некачественный полимерный загуститель в составе смазки.

Лак особенно неприятен в зоне поршневых колец. Он приводит к тому, что кольца теряют подвижность и залегают. Отсюда — повышенный расход лубриканта и задиры на стенках цилиндров.