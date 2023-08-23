Какое моторное масло сможет отмыть грязный двигатель

Напомним, что существуют три типа отложений: нагар (твердая углеродистая масса черного цвета), шлам (коричневый налет) и лаковые отложения, желтого, красного или коричневого «колеров». Они самые опасные, потому как такие труднее всего «уничтожить». А еще из-за них нарушается температурный баланс, ухудшая отведения тепла от деталей силового агрегата.
Нечистоты образовываются при разложении масляной пленки под воздействием высоких температур. Часто в этом виноват дешевый или некачественный полимерный загуститель в составе смазки.
Лак особенно неприятен в зоне поршневых колец. Он приводит к тому, что кольца теряют подвижность и залегают. Отсюда — повышенный расход лубриканта и задиры на стенках цилиндров.
В Сети ходит немало рассказов о том, как эту грязь отмывают с помощью моторной смазки. Достаточно, мол, купить продукт с высоким щелочным числом. И после 2—3 замен работа агрегата улучшается. На самом деле все не так просто.
Задача масла — не очищать «стальное сердце», а отводить тепло от деталей, смазывать их, не оставляя после себя отложений. Скажем, тот же лак отмыть невозможно, потому как его молекулярная структура схожа с краской, которой окрашивают поддоны картеров. Нужен сильный растворитель. Но это — уже другая история.
Что же касается щелочи в составе продукта, то она позволяет лишь снизить процессы окисления, поскольку может нейтрализовать кислоты. В общем, чистящие смазки — не что иное, как маркетинговый ход. Грязь с их помощью удалить невозможно. Вообще никак.
И чтобы минимизировать проблемы, описанные выше, придерживайтесь простых правил. Заливайте бензин с октановым числом от 95-го и выше, чистите радиаторы раз в 2—3 года и меняйте масло не по пробегу, а по моточасам. Только тогда мотор проживет долго.