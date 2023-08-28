Еще одна китайская Toyota Camry: в Россию привезли Changan Raeton Plus

На сегодня 2 990 000 рублей — минимальная стоимость типичного китайского «камризаменителя». Но пока их немного. Яркий образчик — Chery Arrizo 8. В длинной линейке Changan эта миссия возложена на лифтбэк UNI-V по цене от 2 859 900 рублей. Raeton Plus же, похоже, тоже в планах для официального импорта, ведь на российском сайте бренда уже появился «загадочный» контур седана D-класса. С другой стороны, силуэт может принадлежать и модели Lamore, представленной в РФ в июле.

Но вернемся к Raeton Plus. Седан длиной 4800 мм с колесной базой 2770 мм практически лишен дизайнерских изъянов и несостыковок. Облик почти идеальный. По крайней мере, на фотографиях. Интерьер в духе времени с двумя, в стык, массивными лишенными козырьков дисплеями на передней панели. Дорогая обивка салона. Вместо центральной консоли — лишь ряд сенсоров, а функцию селектора коробки передач выполняет нефиксируемый джойстик.

Машина укомплектована 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 188 л. с. с крутящим моментом 300 Нм, которому придан 7-ступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением. Заявленный средний расход топлива — 6,44 л/100 км.

Из оснащения Changan Raeton Plus можно выделить кожаную отделку салона, светодиодную оптику и электроприводы водительского сиденья. Найдутся кнопка запуска двигателя, камеры кругового обзора, панорамный люк, а также климат- и круиз-контроли.