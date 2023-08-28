Электропомешательство российских чиновников добьет автопром страны

Безудержная радость отечественных чиновников по поводу состояния автомобильной промышленности России столь полноводна, что грозит вот-вот затопить широкие берега здравого смысла. Казалось бы, даже самому рядовому, не посвященному в детали обывателю понятно — кризис, разразившийся в отрасли год назад, не преодолен, а только приглушен. И даже за это приходится говорить спасибо ушлым китайцам, а не руководителям нашего промышленно-экономического блока.
Электрификация всего автопрома
Отечественные высокие технологии в сфере производства автомобилей как не развивались никогда, так и сейчас не развиваются. Опять мы импортируем готовые решения, опять садимся на иглу тупого импорта. Просто если раньше это были японские, корейские и европейские машины, то теперь — китайские. Вот и вся разница. И самое смешное — никого из руководящей касты это совершенно не волнует.
Они другим заняты — поддерживают что есть сил «зеленый переход», изобретенный на Западе западниками для Запада. Одни раз мы уже напоролись на эти грабли, некритично пересадив на свою почву нечто, изобретенное Карлом Марксом совсем не для нас. Результат — на лице.
И тем не менее, проблема электрификации всего отечественного автопрома неотступно владеет мозгами эффективных манагеров отечественного извода. Так, в Минэкономразвития РФ надеются, что к 2030 году в России будет производиться более 200 тысяч электромобилей в год. Вопросы типа «На какой технологческой базе?», «С помощью чьих комплектующих?» и, в конце концов, «А нафига оно вообще нужно?» к ним в головы не стучатся. Или все-таки стучатся, но немедленно посылаются по известному адресу строгими охранителями чистоты мышления.
Восторг функционеров
При этом функционеры министерства снисходительно оговариваются, что они не ставят окончательно крест на ДВС и готовы поддержать подобные проекты, если речь идет о «новых технологичных решениях». Что имеется в виду, если учесть тотальное отсутствие таковых в России — думайте сами.
Неимоверный восторг, переходящий в экстаз, вызывается у начальственного сословия фактом опережающего роста мирового производства электромобилей относительно традиционных транспортных средств. Вот, к примеру, Олег Перцовский, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» (нормальной такой длины титул) замечает, что структура энергоносителей-де в транспортной сфере стремительно меняется: «За 2022 год в мире было продано около 10 млн. электромобилей. Это стремительный рост. В 2021 году было 6,6 миллиона».
А как радуется, например, Рустам Абульмамбетов, начальник отдела департамента развития секторов экономики Минэкономразвития РФ! Для начала он, конечно, сетует, что Россия начала развивать свой электротранспорт достаточно поздно по сравнению с зарубежными коллегами. Но тут же начинает излучать оптимизм: в 2021 году государство стало принимать меры, а бизнес «подхватил эту историю». В 2020 году было 8 тысяч электромобилей, а в 2021-м — больше 15 тысяч.
Эпидемия электрогриппа атаковала уже не только федеральные органы власти, но и регионы России. Так, вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов заявил, что Липецкая область заложила в свой бюджет 50 млн. рублей в качестве субсидий для таксопарков, которые будут использовать электромобили «Моторинвеста».Поддерживать отечественного производителя — дело по любому благое, но проблем помимо электротакси в Липецкой области, по-видимому, уже нет.
Что защищал Чубайс
Что развивается быстрее, то перспективнее и прогрессивнее. Логично же? Тем более, что Запад — наш компас земной. А что вы скажете о данных Reuters и Pew Research из другой сферы, приводимых агентством «Регнум»: «Число трансгендеров среди молодых людей и девушек в США за последние несколько лет удвоилось, а за 10 лет выросло более чем на 1000 процентов.
По данным различных опросов, доля трансгендеров среди американцев младше 29 лет уже составляет 5% и продолжает быстро расти». Я абсолютно согласен с тем, что за пропаганду вот этого вот в России надо давать реальный срок. Но хотелось бы также, чтобы бездумное распространение электроистерии тянуло хотя бы на «административку».
Для полноты картины касаемо «зеленого перехода» в автомобилестроении хотелось бы привести слова гения всех времен и народов. Нет, не Сталина, а бывшего специального представителя Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития г-на Чубайса.
Будучи еще высокопоставленным госслужащим, а не беглецом с неопределенным статусом, он заявил следующее: «Абсолютное большинство серьезных государств в мире вышли на то, что парадигма коричневого (связанного с углеводородной энергетикой) роста исчерпана. Его нет и не будет никогда». По крайней мере, именно так цитирует его журналист Максим Соколов. С такими защитниками как Чубайс, и прокурор не нужен.
Еще раз для тех, кто видит не то, что написано, а исключительно то, что ему хочется. Я не против электромобилей как таковых. Пусть себе ездят. Но я против подмены сущностей. Речь стоит о колоссальном технологическом отставании России от других стран в области автомобилестроения. Этот разрыв нужно срочно ликвидировать, а не рассуждать с умным видом о том, что нам нужнее — китайские электромобили или китайские же машины с ДВС.