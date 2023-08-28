Электропомешательство российских чиновников добьет автопром страны

Безудержная радость отечественных чиновников по поводу состояния автомобильной промышленности России столь полноводна, что грозит вот-вот затопить широкие берега здравого смысла. Казалось бы, даже самому рядовому, не посвященному в детали обывателю понятно — кризис, разразившийся в отрасли год назад, не преодолен, а только приглушен. И даже за это приходится говорить спасибо ушлым китайцам, а не руководителям нашего промышленно-экономического блока.

Электрификация всего автопрома

Отечественные высокие технологии в сфере производства автомобилей как не развивались никогда, так и сейчас не развиваются. Опять мы импортируем готовые решения, опять садимся на иглу тупого импорта. Просто если раньше это были японские, корейские и европейские машины, то теперь — китайские. Вот и вся разница. И самое смешное — никого из руководящей касты это совершенно не волнует.

Они другим заняты — поддерживают что есть сил «зеленый переход», изобретенный на Западе западниками для Запада. Одни раз мы уже напоролись на эти грабли, некритично пересадив на свою почву нечто, изобретенное Карлом Марксом совсем не для нас. Результат — на лице.