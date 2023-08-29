АВТОВАЗ возобновляет выпуск машин стандарта «Евро−5»

Из-за антироссийских санкций в 2022 году АВТОВАЗ был вынужден отказаться от выпуска машин экологического класса «Евро−5» и перейти на «Евро−2». И вот компания объявила о возвращении к современным эко-стандартам на всем семействе LADA Granta (седан, лифтбек, Cross и Drive Active) с обоими двигателями — мощностью 90 л. с. и 106 л. с. Сообщается, что новые калибровки и блоки управления моторов разработаны в РФ. Оснащенные ими авто прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, проверки на электромагнитную совместимость и т. д.

Рекомендованная розничная цена «Гранты» с двигателем мощностью 90 л. с. стандарта «Евро−5» начинается от 784 900 ₽ (в версии Classic — с подушкой безопасности водителя, ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, обогревом и электроприводом зеркал, аудиоподготовкой). РРЦ на версию с двигателем 106 л. с. стартует с отметки 925 900 рублей (в версии Comfort — с двумя подушками безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, обогревом и электроприводом зеркал, аудиосистемой и прочими). При этом цена базовой комплектации Granta с двигателями уровня «Евро−2» остается прежней — 700 000 рублей.

О сроках появления стандарта «Евро−5» на других тольяттинских моделях официальной информации пока нет.