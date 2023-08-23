Небюджетная Jetta VA3: почему в России провалился китайский VW Polo

В КНР этот автомобиль стоит в пересчете на наши деньги 890 500 «деревянных» ( 1 юань = 13 рублей). Казалось бы: бери — не хочу. Однако в июне-июле наши соотечественники приобрели чуть больше шестисот китайских седанов.

И только потому, что, как подчеркивает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД)» Алексей Подщеколдин, благодаря всем имеющимся у нас фискальным сборам его цена составляет на сегодняшний день 2 257 000 рубликов. А как формируется российский прайс на эту «бюджетку», отлично видно из приведенного ниже слайда.

При этом в проигрыше остается не только потребитель: немыслимые суммы теряет и государство. Так, считает г-н Подщеколдин, благодаря высоким сборам на ввозимые транспортные средства, мы получаем маленькие продажи. Что, в итоге, крайне пагубно сказывается на том самом госбюджете, о котором, якобы, денно и нощно пекутся наши власти.