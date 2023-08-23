Небюджетная Jetta VA3: почему в России провалился китайский VW Polo

В КНР этот автомобиль стоит в пересчете на наши деньги 890 500 «деревянных» ( 1 юань = 13 рублей). Казалось бы: бери — не хочу. Однако в июне-июле наши соотечественники приобрели чуть больше шестисот китайских седанов.
И только потому, что, как подчеркивает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД)» Алексей Подщеколдин, благодаря всем имеющимся у нас фискальным сборам его цена составляет на сегодняшний день 2 257 000 рубликов. А как формируется российский прайс на эту «бюджетку», отлично видно из приведенного ниже слайда.
При этом в проигрыше остается не только потребитель: немыслимые суммы теряет и государство. Так, считает г-н Подщеколдин, благодаря высоким сборам на ввозимые транспортные средства, мы получаем маленькие продажи. Что, в итоге, крайне пагубно сказывается на том самом госбюджете, о котором, якобы, денно и нощно пекутся наши власти.
Ведь на самом деле платежи, поступившие бы в казну от коммерческих структур в виде налогов от реализованных ими 2—3 миллионов автомобилей (даже дешевых), многократно превысили суммы, получаемые ею в виде конских сборов-пошлин-акцизов-сертификатов.
Но, похоже, у ответственных «пиджаков», отвечающих в Правительстве РФ в том числе и за отечественный авторынок, не было и нет реальной, продуманной, взвешенной стратегии его реанимации. Точно так же как у граждан РФ просто нет денег на покупку новых колес.
Сегодня, подсчитали в РОАД, средняя цена нового авто составляет 2 680 000 ₽, в то время как подержанного — 1 300 000. И за последних идет настоящая драка (реализовано 3 424 897 машин), в то время как продажи первых составили в первом полугодии 2023 смешные 438 054 единиц.
Иными словами, если верить аксиоме, что рынок сам все расставляет по своим местам, то сегодня средняя цена нового авто не должна превышать те самые 1,3 млн., с которыми граждане легко расстаются на «вторичке». Но вот понимают ли это в том же Минпромторге, представители которого откровенно побоялись встретиться с реальными игроками рынка в рамках целого ряда деловых конференций, состоявшихся в рамках MIMS−2023? Очевидно — нет…