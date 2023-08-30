В России стартовали продажи обновленного Chery Tiggo 8 Pro Max

Внешне обновленный Tiggo 8 Pro Max можно опознать по перелицованной радиаторной решетке, видоизмененной задней оптике и верхнему стоп-сигналу с Т-образным рисунком. В салоне — объединенные изогнутые экраны приборной панели и мультимейдики, а также проекционный дисплей. Расширился и список оборудования — появилась, например, система кругового обзора на 540 градусов.

По части техники у Chery Tiggo 8 Pro Max ничего не изменилось. Под капотом по-прежнему двухлитровый мотор на 197 л. с., агрегатированный с семиступенчатым «роботом». Привод — подключаемый полный, от компании ZF. Режимов движения предусмотрено шесть: эко, комфорт, спорт, снег, грунт и 4х4. Что же до расхода топлива, то заявлено, что флагман потребляет в смешанном цикле не более 8,3 л на 100 км.

Посвежевшая модель предлагается в двух комплектациях — Dreamline и Ultimate. Цена Tiggo 8 Pro Max в первой — 4 459 900 рублей, во второй — 4 650 900. Остается лишь добавить, что «живые» автомобили уже поступили к дилерам.