Эксперты рассказали, сколько сейчас на рынке некачественных запчастей и подделок

По данным аналитического агентства Gruzdev Analyze, в 2022 году доля контрафакта в РФ достигла 28%, в то время как в 2021 году составляла только 14%. И количество подделок продолжает расти.

— Оригинальные автозапчасти поступают из трех источников: от официально присутствующих на нашем рынке иностранных брендов, отечественных автопроизводителей плюс детали, ввезенные по схеме параллельного импорта. Безусловно, присутствует и контрафакт. Из-за сложной перестройки рынка его доля по отдельным позициям достигает 50%, — говорит Александр Чепелев, директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга «КлючАвто».

С прошлого года хуже всего обстоят дела с моторными маслами, где доля подделок достигает 18% подделок. Причина в том, что пластиковые канистры легко подменить, а внутрь залить дешевую «жижу». Встречаются и запчасти, на упаковке которых название пишется на кириллице вместо латиницы. Таких на рынке 25%. Сейчас не все однозначно даже с именитыми производителями. Скажем, Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» рассказывает про бренд Lemförder.