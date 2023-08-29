Эксперты рассказали, сколько сейчас на рынке некачественных запчастей и подделок

По данным аналитического агентства Gruzdev Analyze, в 2022 году доля контрафакта в РФ достигла 28%, в то время как в 2021 году составляла только 14%. И количество подделок продолжает расти.
— Оригинальные автозапчасти поступают из трех источников: от официально присутствующих на нашем рынке иностранных брендов, отечественных автопроизводителей плюс детали, ввезенные по схеме параллельного импорта. Безусловно, присутствует и контрафакт. Из-за сложной перестройки рынка его доля по отдельным позициям достигает 50%, — говорит Александр Чепелев, директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга «КлючАвто».
С прошлого года хуже всего обстоят дела с моторными маслами, где доля подделок достигает 18% подделок. Причина в том, что пластиковые канистры легко подменить, а внутрь залить дешевую «жижу». Встречаются и запчасти, на упаковке которых название пишется на кириллице вместо латиницы. Таких на рынке 25%. Сейчас не все однозначно даже с именитыми производителями. Скажем, Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» рассказывает про бренд Lemförder.
— Он всегда оставлял гравировку в виде птички на своих изделиях. Что мы видим на сегодня на российском рынке? Гравировка отсутствует, есть минимум два вида одной и той же детали, которая имеет разные каталожные номера и существенно отличается по стоимости — в обоих случаях гравировка отсутствует. Качество также оставляет желать лучшего, — говорит эксперт.
А что же отечественные компании? Их довольно мало, да и качество продукции хромает. Портал «АвтоВзгляд» уже писал о проблемах LADA Vesta NG. Например, на машинах стучит стабилизатор. Все потому, что раньше деталь шла от Mubea НZР S. R. О. (Чехия), а сейчас на конвейер ее поставляет «Магнитогорская торгово-производственная компания». Не лучше обстоят дела и с комтрансом.
— Качество некоторых деталей, установленных на российские автомобили 2023 года выпуска, не соответствуют сроку службы по разным причинам. Например, приходится заниматься ремонтом карданных валов на новых «Газелях». Чаще всего износостойкость зависит от корректной установки детали и эксплуатации автомобиля. Грузовые авто нередко работают на износ и с большим перегрузом. Средний возраст автомобилей, которым требуется сервис, не изменился. Чек за услуги ремонта в среднем вырос на 15—30% по сравнению с 2021 годом, — говорит Дмитрий Демчук, генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс».
Директора департамента послепродажного обслуживания компании BWG Виталий Штифанова ситуация не удивляет. Он рассказывает, что российские автопроизводители постепенно переходили на использование зарубежных узлов и агрегатов, повышая таким образом качество и надежность техники. Поэтому сейчас для их ремонта и обслуживания приходится использовать импортируемые запасные части, которые значительно подорожали. От себя добавим, что из-за инфляции автовладельцы выбирают, что подешевле. Вот и покупают подделки.
Так может быть, нас спасет собственное производство автозапчастей? К сожалению, продолжает эксперт, быстро его развернуть нельзя. Например, для изготовления датчиков Bosch нужно, чтобы в России стали выпускать микрочипы, из которых состоят датчики, а для этого понадобится европейское оборудование.
Что же делать? Есть два пути. Первый — найти проверенный сервис, который не станет связываться с подделками. А о втором рассказал господин Демчук.
— Намного проще и дешевле купить автомобиль из Китая и беспрепятственно обслуживать его в автосалоне. Стоимость запчастей приемлемая, новых моделей становится все больше, появляются достойные внимания премиальные бренды. Покупатели все чаще выбирают машины из Поднебесной ради удобства обслуживания и прежнего комфорта.