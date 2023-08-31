Hyundai Sonata получила полноприводную версию

Для «Сонаты», которую будут продавать в США, заявлены 2,5-литровый «атмосферник», ряд наддувных двигателей того же объема, а также бензоэлектрическая силовая установка на базе 2-литрового движка. Характеристики пока не озвучены, но уже известно, что 2,5-литровая «турбочетверка», разработанная для «подогретой» версии N-Line, развивает 294 л. с.

Однако главная новация — система полного привода. В ее основе — электромагнитная муфта. Это типично «легковое» решение, которое применяют многие автопроизводители. Все ведущие колеса будут доступны только в связке с атмосферным мотором объемом 2,5 л.

Что касается ездовой электроники, то инженеры предложили четыре режима движения: стандартный, спортивный, интеллектуальный и пользовательский. У каждого свои настройки двигателя, коробки передач, руля и муфты полного привода.

Остается лишь добавить, что цены пока неизвестны.