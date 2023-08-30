Выбираем на «вторичке» между Subaru Forester, VW Tiguan и Mazda CX−5

Когда за новые китайские автомобили просят миллионы, а альтернативы, по сути, никакой, самое время вспомнить о надежности — главной добродетели Subaru Forester, Volkswagen Tiguan и Mazda CX−5. Пока многие ищут эти машины на вторичном рынке, портал «АвтоВзгляд» по традиции пытается предостеречь от ошибок при выборе.
«Третий» Subaru Forester, появившийся в далеком 2008-м, закрепил перерождение некогда универсала повышенной проходимости в полноценный кроссовер. И пока некоторые модели Subaru заигрывали с «премиумом», Forester оставался сугубо прикладным авто. Его идеология — квалифицированная практичность вне роскоши, что и привлекает по сей день.
В 2008-м добрался до России и Volkswagen Tiguan, который своим долгим отсутствием позволял конкурентам стричь купоны. Вовсе не каждый Volkswagen — эталон в классе. Однако «Тигуан» достоин подобных регалий, отчего и снискал популярность на «вторичке».
Рекламный напор был мощным: первый автомобиль в фирменном стиле Kodo, пионер концепции SkyActiv, экологичный кроссовер с невероятной для атмосферных моторов степенью сжатия 14:1. Первая Mazda CX−5 в 2012 году стала бестселлером. И, как выясняется, неспроста. Инновации оказались не пустым звуком. Даже функционирующие на пороге детонации бензиновые двигатели при должном уходе пашут без ремонта иной раз до 300 000 км.
Сегодня, когда эти модели давно отгуляли 10-летний юбилей, выбор модификаций упрощается. Forester с наддувным мотором на 230 и уж тем более 263 л. с, если таковые живы, лучше обходить стороной. Практичнее и надежнее машина с атмосферным 2,5-литровым, а лучше 2-литровым 150-сильным двигателем. Ругать моторы, вопреки необычной компоновке, особенно не за что.
Вспоминается не раз описанная на профильных форумах гибель каталитического нейтрализатора. А запас масла в багажнике — как валидол у пенсионеров — увы, сегодня обязательное условие для всех версий. Сцепление ходит долго, но при его замене у возрастной машины к стандартному комплекту часто присоединяется и маховик, удваивая стоимость базового набора. А в целом технари советуют атмосферные версии после рестайлинга 2011 года. С ними проще.
У Tiguan проштрафился «мотор-вундеркинд» — базовый 150-сильный 1.4 «твин-чарджер» с турбонаддувом и механическим компрессором. Эластичность, экономичность и неиссякаемый запас тяги оборачиваются проблемами с цепью и поршневой группой. Из-за компрессора прогорали кольца и поршневые перегородки в двух средних цилиндрах. С рестайлингом 2011 года поршневую подлечили, но цепь продолжала тянуться.
Лучше выбрать более позднюю 122-сильную модификацию 1.4 TSI с обычным турбонаддувом. А еще предпочтительнее распространенный на «вторичке» бензиновый 2.0 TSI. Водятся грешки и за ним, вроде повышенного расхода масла и текущего сальника датчика положения распредвала, но вариант рабочий. Совсем идеальный вариант — искать максимально беспроблемный 140-сильный дизель 2.0 TDI. Встречаются долгожители, говорят в мастерских, с безаварийным стажем более 250 тыс. км.
В Mazda CX−5 у бензиновых «четверок» 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (192 л. с.) «родовых травм», несмотря на новизну, не оказалось. Мелочи — часто теряющие герметичность прокладки клапанной крышки или требующие частой замены катушки зажигания — не в счет. Качественный бензин, регулярная замена свечей и неусыпный контроль уровня масла позволяют эксплуатировать моторы без ремонта.
Тонкое место при наличии у CX−5 системы i-stop — приводные ремни помпы, кондиционера и генератора. Ближе к 250 000 км могут появиться и более серьезные сбои. Например, об износе двигателя «намекнет» подклинивающая муфта механизма регулировки фаз газораспределения.
Ловить на «косяках» трансмиссию Forester — дело неблагодарное. Четырехдиапазонный автомат в надежности стоит «механики». Знай, следи за смазкой. «Автомат» Tiguan капризнее: возможные подергивания и рывки при переключении часто объясняются глюками ПО. Помогает перепрошивка ЭБУ коробки. Если же толчки продолжаются, не избежать замены блока клапанов коробки. DSG, шестиступенчатый «робот» с «мокрым» двойным сцеплением, появился у Tiguan только в 2012-м. Он был много надежнее «сухой» DSG−7.
Mazda для моноприводных кроссоверов с мотором 2 л предлагала беспроблемную 6-ступенчатую «механику» (не любит сильных морозов). Однако большинство машин на «вторичке» — с 6-ступенчатым «автоматом». Проблем не будет, коль скоро предыдущие владельцы не рвали со светофоров, к чему алгоритм работы «автомата» FW6AX-EL весьма провоцирует. Впрочем, на форумах эту коробку хвалят, говоря, что ее ресурс пока не установлен. При покупке о нелегкой судьбе трансмиссии подскажут «потеющие» сальники «раздатки», а то и вовсе «убитые» подушки КП.
По части антикоррозионной стойкости троица не подкачала. Держится. С возрастом первыми начинают подгнивать и постукивать на ходу (из-за износа замков и уплотнителей) пятые двери. У Mazda ЛКП, пожалуй, самое тонкое. Да и лобовые стекла не держат сколов, быстро превращая их в трещины.
Достойно, это уже перебираясь в салон, стареет Tiguan. Но хуже всех дела у Forester. Многих не устраивает не только качество его пластика, но и быстро протирающаяся ткань обивки кресел. «Сверчки» — обычное дело, шумоизоляция не на высоте, а передние сиденья, бывает, разбалтываются. По части шумоизоляции есть вопросы и к Mazda CX−5, а также на предмет дребезжания оконных стекол, уплотнители которых, помнится, дилеры меняли еще по гарантии.
Зато в плане подвески за первенство в «неубиваемости» борются Forester и Tiguan. Последний вообще без замен иной раз доезжает до 200 000 км. У Mazda ситуация чуть хуже, замены происходят чаще, хотя слабачкой ее тоже не назвать. Например, стук рулевой рейки раньше 100 000 км пробега услышать не удастся.
…Словом, любой персонаж из этой троицы, если не участвовал в несовместимых с жизнью ДТП, противопоказаний к покупке не имеет. Tiguan будет хорош с дизельным двигателем и на «ручке». Forester, если сохранил салон, станет удачной покупкой с бензиновым 2-литровым «атмосферником» и любой из трансмиссий. А Mazda CX−5 — до сих пор отличный вариант для вложения денег в любой модификации. Опасаться стоит лишь странностей с документами: CX−5 в свое время уважали угонщики.