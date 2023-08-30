Выбираем на «вторичке» между Subaru Forester, VW Tiguan и Mazda CX−5

Когда за новые китайские автомобили просят миллионы, а альтернативы, по сути, никакой, самое время вспомнить о надежности — главной добродетели Subaru Forester, Volkswagen Tiguan и Mazda CX−5. Пока многие ищут эти машины на вторичном рынке, портал «АвтоВзгляд» по традиции пытается предостеречь от ошибок при выборе.

«Третий» Subaru Forester, появившийся в далеком 2008-м, закрепил перерождение некогда универсала повышенной проходимости в полноценный кроссовер. И пока некоторые модели Subaru заигрывали с «премиумом», Forester оставался сугубо прикладным авто. Его идеология — квалифицированная практичность вне роскоши, что и привлекает по сей день.

В 2008-м добрался до России и Volkswagen Tiguan, который своим долгим отсутствием позволял конкурентам стричь купоны. Вовсе не каждый Volkswagen — эталон в классе. Однако «Тигуан» достоин подобных регалий, отчего и снискал популярность на «вторичке».

Рекламный напор был мощным: первый автомобиль в фирменном стиле Kodo, пионер концепции SkyActiv, экологичный кроссовер с невероятной для атмосферных моторов степенью сжатия 14:1. Первая Mazda CX−5 в 2012 году стала бестселлером. И, как выясняется, неспроста. Инновации оказались не пустым звуком. Даже функционирующие на пороге детонации бензиновые двигатели при должном уходе пашут без ремонта иной раз до 300 000 км.