Представлено новое поколение Volkswagen Passat

Совершенно новый Volkswagen Passat построен на базе модернизированной архитектуры MQB evo. Автопроизводитель увеличил колесную базу на 50 мм, чтобы обеспечить больше места для ног пассажиров задних сидений.

В арсенале его силовых установок присутствует гибридная eHybrid, включающая турбированный двигатель 1.5 TSI evo2. У нее два исполнения — суммарной мощностью 201 либо 268 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 19,7 кВт/ч обеспечивает запас хода до 100 км.

Также в линейке присутствует «мягкий гибрид» eTSI мощностью 148 л. с. А еще — двухлитровый бензиновый турбомотор в двух вариантах форсировки — 201 и 261 л. с. Дизельные движки у нового Passat тоже двухлитровые — на 121, 146 и 190 л. с.

В трансмиссии — семиступенчатый «робот» DSG. Привод — на передние колеса. Полный положен лишь машинам с самыми мощными ДВС — 190-сильным «дизелем» и 261-сильным TSI. Volkswagen оснастил свой универсал адаптивным управляемым шасси DCC Pro.

Салон у новинки полностью переработанный. «Приборка» — 10,25-дюймовый монитор. Управление практически всеми функциями выведено на сенсорный экран диагональю 12,9 (в базовой версии) и 15 дюймов (в топовой). Дополнительный комфорт обеспечивают сиденья ergoActive Plus с пневматическим десятикамерным массажем.