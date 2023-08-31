Представлено новое поколение Volkswagen Passat

фото: Volkswagen
Глобальный дебют нового Volkswagen Passat состоится на выставке IAA Mobility в Мюнхене в сентябре. Сегодня же немцы провели предпремьеру, в ходе которой показали внешний вид автомобиля и раскрыли все подробности. Так, например, мы узнали наверняка, что девятая генерация модели будет выпускаться исключительно в кузове универсал. А его продажи начнутся в первом квартале 2024-го.
Максим Строкер

Совершенно новый Volkswagen Passat построен на базе модернизированной архитектуры MQB evo. Автопроизводитель увеличил колесную базу на 50 мм, чтобы обеспечить больше места для ног пассажиров задних сидений.

В арсенале его силовых установок присутствует гибридная eHybrid, включающая турбированный двигатель 1.5 TSI evo2. У нее два исполнения — суммарной мощностью 201 либо 268 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 19,7 кВт/ч обеспечивает запас хода до 100 км.

Также в линейке присутствует «мягкий гибрид» eTSI мощностью 148 л. с. А еще — двухлитровый бензиновый турбомотор в двух вариантах форсировки — 201 и 261 л. с. Дизельные движки у нового Passat тоже двухлитровые — на 121, 146 и 190 л. с.

В трансмиссии — семиступенчатый «робот» DSG. Привод — на передние колеса. Полный положен лишь машинам с самыми мощными ДВС — 190-сильным «дизелем» и 261-сильным TSI. Volkswagen оснастил свой универсал адаптивным управляемым шасси DCC Pro.

Салон у новинки полностью переработанный. «Приборка» — 10,25-дюймовый монитор. Управление практически всеми функциями выведено на сенсорный экран диагональю 12,9 (в базовой версии) и 15 дюймов (в топовой). Дополнительный комфорт обеспечивают сиденья ergoActive Plus с пневматическим десятикамерным массажем.

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31 августа 2023
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