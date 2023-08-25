MIMS−2023: масла из газа, АКБ глубокого разряда и другие новинки

Невзирая на перманентное антироссийское санкционное давление Запада и ограничения по поставкам техники и товаров, нынешняя автосервисная выставка оказалась намного более представительной, чем в прошлом году. О масштабности мероприятия красноречиво говорит тот факт, что впервые за последние десять лет MIMS−2023 заняла все павильоны «Экспоцентра».
Оно и понятно — в столицу, помимо российских фирм, приехало более полутора тысяч компаний из ближнего и дальнего зарубежья, «обслуживающих» автомобильный рынок. Значительную часть этого бизнес-сообщества представляли предприятия из Турции, Ирана, Индии и Китая. Причем китайцам не хватило одного павильона и они «поселились» еще в двух.
Импортеры из России
Очевидно, что среди наиболее популярных экспозиций оказались стенды, посвященные запчастям и сервисной тематике. Здесь активно выступают и отечественные производители, уже предлагающие свои технические решения, успешно конкурирующие с зарубежными.
В этом мы воочию убедились, посетив стенд российской компании StartVolt. В нынешнем сезоне эта фирма, специализирующаяся на производстве и поставках компонентов электрооборудования автомобилей, представила на суд широкой публики свечи зажигания одноименного бренда. Уже сейчас их ассортимент включает несколько сот наименований, а до конца года он должен быть расширен до 700 позиций.
Кстати, свечи зажигания StartVolt производят не только для наших легковушек и большинства иномарок, но и для мотоциклов, а также лодочных моторов и спецтехники. При их изготовлении обеспечивается полное соответствие оригинальным изделиям, в том числе по всем рабочим параметрам.
Благодаря тотальному контролю качества, внедренному на заводах фирмы, на свечи зажигания дается расширенная гарантия: 2 года с момента продажи или до 60 тыс. км пробега в зависимости от типа «зажигалок». Согласитесь, впечатляет!..
Дефицита смазок не будет
В числе наиболее посещаемых разделов выставки оказались также стенды поставщиков и производителей смазок, технических жидкостей и сервисной автохимии. Что, в общем-то, понятно, учитывая растущий спрос на расходные материалы для автомобилей, особенно иномарок.
Здесь особо стоит выделить стенд российской компании «Alleya Group». Сегодня это один из ведущих эксклюзивных дистрибьюторов высококачественных импортных масел, сервисных продуктов и автокосметики, поставляемых в том числе из Германии (Bizol), Южной Кореи (The Beast) и Турции (DVX, Opet и Lubex). Кстати, у фирмы есть и собственные торговые марки, например, популярные бренды Ruseff (Россия) и ReinWell (зарегистрирован в Германии).
Сегодня «Alleya Group» поставляет на наш рынок широкий ассортимент продукции практически для всех направлений автоиндустрии, включая разные категории коммерческого транспорта. При этом компания делает ставку исключительно на современные инновационные технологии, благодаря чему российские автомобилисты имеют возможность приобретать продукцию высокого качества, произведенную в соответствии с жесткими европейскими стандартами. К слову, отменное качество автохимии и масел, поставляемых «Alleya Group», не раз подтверждалось и сравнительными тестами, проведенными порталом «АвтоВзгляд».
«База» из газа
Свои моторные масла показали и ведущие российские производители автохимии, из которых особо отметим компанию «Рольф Лубрикантс Восток». Представленная ею продукция инновационной серии Rolf Ultra вызвала большой интерес как у рядовых автолюбителей, так и у профессионалов.
При изготовлении этих лубрикантов используется уникальная технология производства базового масла из газа, позволяющая практически полностью исключить в нем примеси, заметно улучшить растворимость присадок и снизить количество применяемого загустителя.
В сочетании с ПАО-основой, которая также используется при производстве масел серии Rolf Ultra, разработчикам удалось реализовать в них ряд преимуществ в сравнении с обычными смазками. В их числе — существенное снижение нагара на деталях мотора, отличная адгезия к металлу, высокая стойкость к окислению при высоких температурах, уменьшение до 40% потерь от испарения, улучшенные моющие свойства.
Все это в комплексе позволяет маслу сохранять свои рабочие характеристики даже в жестких режимах эксплуатации в течение всего срока службы. При этом лубриканты Rolf Ultra отвечают всем нормам международных стандартов API, ACEA и OEM.
Российские присадки для масел
Известная российская компания «ВМПАвто» также представила вниманию автовладельцев и специалистов фирменные моторные масла одноименного бренда. Интрига этого важного и весьма неординарного для нашего рынка события в том, что все эти продукты изготовлены с использованием отечественного пакета уникальных присадок уровня SN (по стандарту API). Причем все они разработаны в лабораториях «ВМПАвто».
К сказанному можно добавить и тот факт, что все показанные на выставке моторные лубриканты «ВМПАвто» уже были многократно испытаны в реальных — в том числе и экстремальных — дорожных условиях, включающих эксплуатацию автомобилей в городском цикле.
По итогам этих тестов фирменные масла показали отменные результаты. В числе достоинств отмечены надежная защита двигателя от износа, отличные низкотемпературные свойства, обеспечивающие уверенный его пуск до минус 40°С, малый угар и устойчивость к образованию отложений. При этом масла совместимы с всеми импортными системами нейтрализации выхлопных газов.
Чтобы мотор был чистым
Рассказывая о «расходниках», востребованных у водителей, нельзя не затронуть тему автомобильных фильтров. Если ориентироваться на экспонентов, предлагающих эти комплектующие, сегодня с ними не должно быть никаких проблем. Тем более, что их производство освоено и некоторыми отечественными фирмами.
Из них выделим изделия бренда Carville Racing (CR), поставляющего автокомпоненты для наших, а также японских, корейских и европейских автомобилей. Спектр продукции CR достаточно широк и содержит модели разного назначения, включая «фигурные» фильтры для таких популярных иномарок премиум-сегмента как BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volvo.
Как сообщили нашему корреспонденту представители компании, фильтры CR отличаются низким сопротивлением потоку, высокой степенью фильтрации и большой емкостью поглощения вредных частиц. Основой для элементов служит фильтровальные нетканые материалы и бумага от лидеров отрасли, среди которых, например, фигурируют AHLStrom, Hollingsworth&Vose, Neenah Gessner и Chentai.
Ассортимент продукции включает в себя и салонные фильтры с угольным слоем (он снижает уровень вредных веществ в очищаемом воздухе), а также фильтрующие элементы с обеззараживающими и антибактериальными соединениями.
Ставка на инновации
Ряд любопытных инновационных новинок был отмечен и в «аккумуляторных» разделах MIMS−2023. Так, в рамках деловой программы выставки специалистам и пользователям была представлена обновленная линейка батарей Taxxon EFB азиатского типа.
Повышенный интерес к подобным разработкам вполне очевиден, ведь уходом с нашего рынка производителей из Европы, США и Японии аккумуляторная тематика у нас становится все больше актуальной. Что касается непосредственно серии Taxxon EFB, то они относятся к АКБ повышенной надежности. В частности, не боятся глубокого разряда и других экстремальных условий эксплуатации. Аккумуляторы производят в Турции, а вот проектируют при прямом участии российских инженеров.
Отмеченные достоинства батарей Taxxon EFB были многократно подтверждены испытаниями в сложных дорожных условиях России. Напомним, что еще в прошлом сезоне аккумуляторы бренда с большим успехом выступили в международном ралли «Шелковый путь» на машинах команды «ГАЗ Рейд Спорт». В итоге она вошла в число победителей этих престижных соревнований.
Возвращаясь к новинкам из «азиатской» линейки Taxxon EFB, отметим, что эти АКБ отличаются от предшественниц улучшенными характеристиками. У них заметно повышена энергоемкость и почти на 10% увеличены показатели пускового тока. Что в итоге повышает надежность и живучесть АКБ, особенно при их эксплуатации в регионах со сложными климатическими условиями.
Новая «обувка» из Китая
В завершение обзора немного времени уделим покрышкам. Наш многолетний опыт посещения этой выставки показывает, что в последнее время число шинных компаний, приезжающих на MIMS−2023, постепенно сокращается. Связано это, видимо, с тем, что большинство зарубежных производителей резины предпочитают выставлять свою продукцию на специализированных российских выставках, например, «Шины, РТИ и каучуки».
Из тех же шинников, что решили участововать в MIMS−2023, наше внимание привлек большой стенд китайской компания Triangle, которая уже хорошо известна на нашем рынке. Фирма представила новое поколение премиальных (класса UHP) шин под названием EffeXSport TH202.
Как нам удалось выяснить, данная модель получила высший класс A по европейской маркировке. Причем такая оценка дана практически всей размерной линейке EffeXSport TH202. Как отметили эксперты, у новинки заметно повышена управляемость и снижено сопротивление качению. Кроме того, у шины существенно улучшены показатели торможения, причем как на сухом, так и мокром покрытии.