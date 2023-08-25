MIMS−2023: масла из газа, АКБ глубокого разряда и другие новинки

Невзирая на перманентное антироссийское санкционное давление Запада и ограничения по поставкам техники и товаров, нынешняя автосервисная выставка оказалась намного более представительной, чем в прошлом году. О масштабности мероприятия красноречиво говорит тот факт, что впервые за последние десять лет MIMS−2023 заняла все павильоны «Экспоцентра».

Оно и понятно — в столицу, помимо российских фирм, приехало более полутора тысяч компаний из ближнего и дальнего зарубежья, «обслуживающих» автомобильный рынок. Значительную часть этого бизнес-сообщества представляли предприятия из Турции, Ирана, Индии и Китая. Причем китайцам не хватило одного павильона и они «поселились» еще в двух.

Импортеры из России

Очевидно, что среди наиболее популярных экспозиций оказались стенды, посвященные запчастям и сервисной тематике. Здесь активно выступают и отечественные производители, уже предлагающие свои технические решения, успешно конкурирующие с зарубежными.

В этом мы воочию убедились, посетив стенд российской компании StartVolt. В нынешнем сезоне эта фирма, специализирующаяся на производстве и поставках компонентов электрооборудования автомобилей, представила на суд широкой публики свечи зажигания одноименного бренда. Уже сейчас их ассортимент включает несколько сот наименований, а до конца года он должен быть расширен до 700 позиций.