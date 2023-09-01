Первый MINI с автопилотом: кроссовер Countryman дорос до Audi Q3

Будучи близнецом нынешнего BMW X1, Countryman стал на 60 мм выше и на 130 мм длиннее своего предшественника. Отчасти это сделано для того, чтобы освободить место в линейке для будущего кроссовера MINI Aceman.

В этом сегменте MINI еще не было, так что британцы надеются увидеть новых клиентов, о чем заявила на презентации гендиректор компании мадам Вурст. Нынешний дизайн Countryman представляет собой традиционную эволюцию двух предыдущих поколений и включает в себя элементы нового MINI Cooper — восьмиугольный «гриль», новые фары и фонари. Интерьер получил столь же минималистский вид, как у Cooper с доминирующим сенсорным экраном приборной панели.

Для новичка припасли три турбомотора мощностью от 167 л. с. для базовой версии С до 296 «лошадок» могучей модификации JCW, которая разгоняется до «сотни» за 5,4 секунды. На момент запуска продаж будет и два электрических варианта: моно- и полноприводный с движками отдачей до 309 л. с.

Обещают и автопилот 2 уровня для неспешной езды на скорости до 60 км/ч. Хотя, кажется, MINI с полуавтономной системой — все равно что кормить бабушкиными пирогами офисный уничтожитель бумаги.