Дорогой, не сердись: тест-драйв кроссовера Changan CS85 Coupe

Для тех, кто не знал, да еще и забыл, рассказываем: Changan — один из крупнейших автостроителей Китая, сумевший залететь в «топы» не только у себя на родине, но и в России, завоевав доверие и лояльность потребителей, а заодно и став брендом, чьи модели меньше всего с годами теряют в цене. Впрочем, сейчас у нас ничего не дешевеет. Скорее, наоборот. Экономисты и маркетологи объясняют это бесконечным кризисом, мутировавшим благодаря «наш Крым», все больше напоминающему «нам крыш», а оптимисты и жизнефилы — тем, что мы с вами попросту мало зарабатываем.
Как бы то ни было, а дешево и сердито — больше не про Россию. Зато есть дорого, но вот сердито — далеко не всегда. А что на этот счет предъявит нам новый купеподобный кроссовер CS85 Coupe от той самой марки Changan? Давайте выясним это в ходе тест-драйва.
Встречаем, как водится, по одежке. Надо признать, с точки зрения дизайнерских метаморфоз новинка удалась. Кроссовер действительно стильно выглядит, и на него обращают внимание со стороны. Быть может, благодаря сходству с поделками BMW? Во всяком случае, с кормы автомобиль определенно копирует «баварцев». Оптика и соблазнительные формы «филе» так и провоцируют на вопрос: а не Х4 какой-нибудь — в эволюционировавшем или деградированном виде — стоит перед глазами?
К сожалению, либо к счастью, нет. Это «Чаньань», который отчего-то поголовно у нас обзывают «Чанганом». С лица да боковин он выглядит совсем не по-немецки. Хотя, опять же, достаточно по-европейски. Стремительные выштамповки, граненый капот, многосекционная диодная оптика, двухстволка выхлопной системы и комбинированная окраска кузова с вкраплениями под карбон и красной а-ля спорт разрисовкой. Все аккуратненько, органично и в меру броско.
Пожалуй, на любителя лишь «мухобойка», которая вроде бы защищает «морду лица» от пескоструя, но по факту не более, чем декорация. Как спойлер с «Алиэкспресса» на тех же BMW.
А как обстоят дела в салоне Changan CS85 Coupe? Тут все как в лучших домах Пекина и Шанхая: текстура и компоновка интерьера — на высоте. Добротный и мягкий на ощупь пластик, черный глянцевый лак отлично гармонирует с хромированными элементами, определенный шарм внутреннему убранству придают бордовые кресла и карты дверей, отделанные качественным «кожзамом».
Органы управления — на расстоянии слегка вытянутой руки, приборная доска — цифровая и информативная, повсюду сервоприводы и электрорегулировки. Но не все так гладко в этом китайском королевстве. Во-первых, «мультимедийка» с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма напрочь лишена русифицированного меню — патриотам России придется учить иероглифы и английский язык. Впрочем, обновленная прошивка вскоре решит эту проблему.
Во-вторых, хоть убей — вы не найдете в салоне регулировку громкости аудиосистемы, которая, кстати, вполне себе достойно звучит. Убавлять и прибавлять звук придется через тачскрин, предварительно «свапнув» по экрану вниз. Хорошо, что попутно руководить этим процессом можно с рулевого колеса, иначе в попытках на ходу ткнуть пальцем в нужный значок можно невзначай наткнуться на ДТП.
В-третьих, залитый лаком центральный тоннель склонен к царапинам, а еще довольно сильно бликует на солнце. Скажем, в ясную погоду настроить климат в салоне весьма проблематично, ибо попросту ничего не видно. Впрочем, помогут темные очки и сноровка, к которой нам не привыкать.
Наконец, в автомобиле отсутствует штатная навигационная система, хотя она и прописана в меню головного устройства. Полагаем, что рано или поздно софт таки появится. И надеемся, на русском языке.
Драйверский трон, не обделенный эргономикой и комфортом, уверенно обнимает водителя в поворотах, будто невеста до замужества. Отличный у кресла и поясничный подпор. А еще сиденья греют и охлаждают седоков, которые могут сохранять в настройках свои позиции, дабы каждый раз перед «заземлением» не регулировать их заново. Под индивидуальный профиль подстраиваются и руль, и зеркала заднего вида. В общем, все как у больших.
Венчают картину двухзонный климат-контроль с ионизацией воздуха, бесключевой доступ и функция запуска мотора кнопкой, адаптивный круиз, видеорегистратор, камеры кругового обзора и автоматический парковщик, который покажет завистливому соседу, как без помощи рук загонять «коня» в стойло. Но бьемся об заклад, что услугой автопарковки вы воспользуетесь лишь пару раз: первый — забавы ради, второй — понтов для. Только знайте, что после этого фокуса тот самый сосед больше никогда не пригласит вас в гости на кружечку пенного: как говорится, самому мало.
Среди прочих же выкрутасов в CS85 Coupe найдутся панорамная крыша с люком и опция дистанционного открывания пятой двери. А вот на беспроводную зарядку для смартфонов рассчитывать не приходится так же, как Трампу на возвращение престола. Впрочем, заветные USB-дырочки никто не отменял.
Как же этот китайский пижон ведет себя на ходу? Руль, желанно прилипающий к ладоням, довольно чутко реагирует на команды, однако при активных упражнениях на кочках становится желеобразным. Причиной тому довольно жесткая подвеска, которая, впрочем, не умаляет достоинств автомобиля при маневрировании. Он не ложится на бок в поворотах и уравновешен в резких виражах. Но вот на проселке или ухабах «ходовка» огрызается дрожью по кузову, а потому пищу лучше принимать после поездки, а не до. Правда, к такой особенности CS85 Coupe привыкаешь даже быстрее, чем к постоянно растущему курсу валют.
А вот с динамикой Changan ни разу не огорчил: «турбо» о паре литров выдает 224 л. с., аккомпанируя восьмидиапазонному «автомату», умеющему оперативно подстраиваться под манеру езды водителя, перелистывая передачи шустрее, чем вы свои каналы в Telegram. Пожалуй, лишь при самых скоростных обгонах приходится продавливать в салоне пол, нажимая газ до упора. В помощь — режим Sport, дольше удерживающий обороты движка и делающий педаль акселератора более чувствительной. В общем, не BMW, но уже результат.
Что ж, вынесем вердикт. Сердито? Вполне. Автомобиль получился симпатичным, сбитым и довольно бойким. Дорого? Ну, как сказать: 3 500 000 рублей по нынешним меркам — «нормательно». Все же еще не «Oh, my God», но уже и не «Ooh, Shit»! Помните ведь, как там говорят реалисты-жизнелюбы? То-то и оно…