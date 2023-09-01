Дорогой, не сердись: тест-драйв кроссовера Changan CS85 Coupe

Для тех, кто не знал, да еще и забыл, рассказываем: Changan — один из крупнейших автостроителей Китая, сумевший залететь в «топы» не только у себя на родине, но и в России, завоевав доверие и лояльность потребителей, а заодно и став брендом, чьи модели меньше всего с годами теряют в цене. Впрочем, сейчас у нас ничего не дешевеет. Скорее, наоборот. Экономисты и маркетологи объясняют это бесконечным кризисом, мутировавшим благодаря «наш Крым», все больше напоминающему «нам крыш», а оптимисты и жизнефилы — тем, что мы с вами попросту мало зарабатываем.

Как бы то ни было, а дешево и сердито — больше не про Россию. Зато есть дорого, но вот сердито — далеко не всегда. А что на этот счет предъявит нам новый купеподобный кроссовер CS85 Coupe от той самой марки Changan? Давайте выясним это в ходе тест-драйва.