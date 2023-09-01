УАЗ «выпек» юбилейную лимитированную партию «буханок» в комплектации СГР

Ульяновский автопроизводитель анонсировал старт производства особой версии «Буханки» в исполнении СГР. Ее появление приурочено к круглой дате с момента начала выпуска классического УАЗ−450 в 1958 году.

Кузова 120 экземпляров лимитированной серии модели будут окрашены исключительно в желтый и зеленый цвета. Уникальность интерьера машин подчеркивает белая двойная прострочка сидений. Обивка кресел и покрытие пола выполнены из водоотталкивающего материала с противоскользящим эффектом.

Ядовито-зеленые и желтые «буханки» оснащены силовыми бамперами, экспедиционными багажниками с лестницей, защитой рулевых тяг и лебедками. Возможна опциональная установка принудительной блокировки дифференциала. Машины серии СГР «обуты» во внедорожные шины Maxxis AT980 размерностью 225/75R16. Производитель особо подчеркивает, что в список стандартного оборудования авто юбилейной серии СГР входит электроподогрев передних сидений!

Стоимость такого авто установлена на уровне 1 625 000 рублей.