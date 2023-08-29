Китайские «полуторки»: у «Газели» и УАЗ «Профи» появился серьезный конкурент

Группа компаний «БН-Моторс» присутствует на рынке с 2000 года. За спиной большая работа: создание дилерских предприятий, контракты с ведущими мировыми автопроизводителями, накоплены значительные эксплуатационные компетенции. В последние годы холдинг успешно продвигает бизнес в сфере проката, а также продаж подержанных автомобилей.

Как и всех, события последних лет отчасти выбили компанию из устоявшейся колеи. Ряд прежних партнеров ушел, настало время искать новых. Одним из таких и стала китайская группа BAW, известная на домашнем рынке еще с 50-х годов прошлого века. До сих пор BAW выполняет контракты Минобороны КНР, однако с 2020 года перешла из госсобственности в частный сектор, сосредоточившись на гражданской технике для различных сегментов. А первенцами этой марки в России оказались именно легкие коммерческие грузовики массой до 3,5 тонн.

Автомобили, которые планируют собирать на заводе в Брянске под собственным брендом BNM, будут называться Woker I и Woker II — версии с однорядной и двухрядной кабинами соответственно. По российской классификации полная масса до 3,5 тонн, хотя верхняя пороговая граница по массе в Китае — 4 тонны. Что означает некий запас грузоподъемности от паспортных цифр. Но главное — управлять техникой можно будет с «легковыми» правами категории «B».