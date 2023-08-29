Китайские «полуторки»: у «Газели» и УАЗ «Профи» появился серьезный конкурент

Группа компаний «БН-Моторс» присутствует на рынке с 2000 года. За спиной большая работа: создание дилерских предприятий, контракты с ведущими мировыми автопроизводителями, накоплены значительные эксплуатационные компетенции. В последние годы холдинг успешно продвигает бизнес в сфере проката, а также продаж подержанных автомобилей.
Как и всех, события последних лет отчасти выбили компанию из устоявшейся колеи. Ряд прежних партнеров ушел, настало время искать новых. Одним из таких и стала китайская группа BAW, известная на домашнем рынке еще с 50-х годов прошлого века. До сих пор BAW выполняет контракты Минобороны КНР, однако с 2020 года перешла из госсобственности в частный сектор, сосредоточившись на гражданской технике для различных сегментов. А первенцами этой марки в России оказались именно легкие коммерческие грузовики массой до 3,5 тонн.
Автомобили, которые планируют собирать на заводе в Брянске под собственным брендом BNM, будут называться Woker I и Woker II — версии с однорядной и двухрядной кабинами соответственно. По российской классификации полная масса до 3,5 тонн, хотя верхняя пороговая граница по массе в Китае — 4 тонны. Что означает некий запас грузоподъемности от паспортных цифр. Но главное — управлять техникой можно будет с «легковыми» правами категории «B».
Сегодня в «БН-Моторс» на правах дистрибьютора заняты формированием дилерской сети. В будущем основной расчет делается на контейнерные поставки машинокомплектов — шасси, силовая пара, кузов, колеса — которые на Брянском заводе будут превращать в готовые автомобили. Кроме того, здесь заложены мощности для адаптации машин под российские условия эксплуатации и углубление их дальнейшей локализации. Ну а первые грузовики приехали из Китая своим ходом.
К выходу на рынок готов грузовик грузоподъемностью 1,5 т в бензиновой (133 л. с.) и газобензиновой (122 л. с.) версиях. Баллоны под метан обещают сделать последующую эксплуатацию несколько дешевле, хотя изначально газобензиновые версии окажутся примерно на 300 000 рублей дороже обычных. Дистрибьютор обещает добиться межсервисного пробега в 15 000 км и уже сегодня говорит о гарантии в 2 года или 100 000 км пробега.
Грузовики могут похвастать низкой погрузочной высотой (77 см — меньше, чем у «Газели»). С однорядной кабиной в кузове помещается шесть европалет, у версий с двухрядной кабиной места хватает только для четырех. В будущем планируется освоить промтоварный фургон, фургон-рефрижератор и другие надстройки. Сама кабина неплохо оборудована. Удобные кресла, отличный обзор. Климатическая система с кондиционером в базовой комплектации. Есть современная медиасистема и камера заднего вида.
Машина несколько уступит в габаритах однотипной «Газели». Она довольно простая по конструкции и, как утверждает поставщик, высоко ремонтопригодная. Фильтры от Toyota, смазочные материалы — из линейки Kia. Уже сегодня холдинг готов поставлять сотни машин, но вопрос — кому.
– Наша ближайшая цель — создание дилерской сети партнеров и реализация от 1000 до 2000 машин в месяц, — поделился с порталом «АвтоВзгляд» планами председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» и президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. — За несколько лет хотим освоить сборку полного цикла, а впоследствии, учитывая наши наметки по развитию модельной линейки, есть планы занять до 20% российского сегмента LCV.
При этом г-н Подщеколдин обмолвился, что компанию нынешним «Вокерам» скоро составит небольшой грузовичок грузоподъемностью до тонны, в создании которого принимали участие немцы в лице Volkswagen. А также более тяжелая техника грузоподъемностью до 3 тонн. И, конечно же, о ценах: поставщик пытается их минимизировать в нынешних непростых условиях курсовых неурядиц и — особенно — после повышения утилизационного сбора.
На сегодня, когда поставки машинокомплектов еще не начались, BAW с однорядной кабиной в чисто бензиновой версии обойдется условному покупателю в Благовещенске в 2 080 000 рублей. Для версий с двухрядной кабиной цена выше — 2 110 000 рублей. А оборудование газ/бензин прибавит к ценам еще как минимум по 290 000 рублей. И это, заметим, пока без стоимости доставки. К тому же, «БН-Моторс» еще не обзавелась дилерами, у которых появится своя маржа.
Словом, на рынке появился опытный, энергичный и довольно амбициозный игрок. Продукт выбран правильно — из востребованного сегмента, да и сам автомобиль видится вполне современным и практичным.
Если удастся развернуть сборку в полном объеме с последующей локализацией, то вполне возможно, что поставщику удастся предложить конкурентную цену. Да и планируемое расширение модельной линейки должно сыграть только на руку. В 2024 году «БН-Моторс» намерена продать 5000 легких коммерческих машин, а к 2030 году нарастить продажи до 25 000 авто в год.