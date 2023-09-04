Mercedes-Benz выводит на рынок полноприводный универсал E-Class All-Terrain

Новый Mercedes E-Class All-Terrain оснащен фирменным полным приводом и пневматической подвеской Armati. Она может опустить автомобиль на 15 мм при скоростях выше 120 км/ч для улучшения аэродинамики. Размеры универсала составляют 4950х1904х1497 мм. Колесная база больше чем у модели-предшественницы на 22 мм и равна 2961 мм. Полезный объем багажного отделения универсала — 615 л или 1830 л при сложенных спинках задних сидений. Для гибридной версии, аккумулятор которой размещен в корме машины, аналогичные параметры составляют 460 и 1675 л соответственно.

Гибридная силовая установка модификация E 450 4Matic) представлена 3-литровым рядным шестицилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 375 л. с. Электрическая часть системы развивает 23 л. с.: универсал разгоняется до 100 км/ч менее чем за пять секунд. Второй тип гибридного «сердца» автомобиля (индекс модели — E 300 de) включает дизельный 2-литровый движок мощностью 197 л. с. Суммарная мощность такой силовой установки — 312 л. с. Она обеспечивает автомобилю динамику на уровне 6,9 секунды «до сотни».

Кроме того, покупателям будет представлен и вариант с классическим ДВС — все тем же двухлитровым дизелем мощностью 197 л. с. Это самая спокойная версия полноприводного универсала: 8,1 секунды от 0 до 100 км/ч. О ценах нового Mercedes E-Class All-Terrain пока не сообщается.