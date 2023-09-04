«Мини-Гелику» быть: Mercedes-Benz анонсировал запуск внедорожника Little G

К сожалению, глава Mercedes-Benz Ола Каллениус не стал вдаваться в подробности и, по большому счету, не рассказал о Little G ничего. Единственное — по его словам, это будет все тот же бесстрашный и дерзкий Gelandewagen, но в более компактном корпусе. Ах да, еще г-н Каллениус показал первый тизер новинки: привычный квадратный силуэт и запасное колесо, размещенное на пятой двери.

Наши коллеги из британского Auto Express предполагают, что Little G обзаведется полностью электрической версией — с теми же силовыми агрегатами, которые получит EQG (дебют «зеленого» внедорожника намечен на 2024 год). При этом не исключено, что «Мини-Гелик» выйдет и с традиционными движками.

О ценах говорить совсем рано, ведь штутгартцы не называют даже сроки, но Little G, вероятно, будет дешевле обычного G-класса, что, в общем-то, логично. А значит, вполне может стать серьезной проблемой как для конкурентов, выпускающих массовые внедорожники, так и для «премиальных» Jeep с Land Rover. А конкретнее — соперником для простейших версий Wrangler и Defender.