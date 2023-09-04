Сможет ли автосалон в Мюнхене удивить чем-то, кроме электромобилей

Попросту говоря, с 5 по 10 сентября 2023 года экспоненты представят все, что связано с передвижением: электрокары, беспилотники, электрические скутеры и велосипеды. Традиционному транспорту если и осталось местечко, то лишь в разбавленном, сугубо гибридном виде.

Что бы там сегодня ни говорили, а Германия — по-прежнему домашняя площадка для ведущих мировых автопроизводителей. Как правило, именно на родине они показывают самое важное.

BMW подтвердила, что представит новый электроконцепт линейки Neue Klasse, которая, развернувшись во всю ширь с 2025 года, обещает стать ни много ни мало новой вехой деятельности баварского концерна. Пока еще безымянный концепт закроет серию i Vision: i Vision Circular, показанного там же в 2021 году, и i Vision Dee, представленного на выставке CES в начале этого года (на фото ниже).