Сможет ли автосалон в Мюнхене удивить чем-то, кроме электромобилей

Попросту говоря, с 5 по 10 сентября 2023 года экспоненты представят все, что связано с передвижением: электрокары, беспилотники, электрические скутеры и велосипеды. Традиционному транспорту если и осталось местечко, то лишь в разбавленном, сугубо гибридном виде.
Что бы там сегодня ни говорили, а Германия — по-прежнему домашняя площадка для ведущих мировых автопроизводителей. Как правило, именно на родине они показывают самое важное.
BMW подтвердила, что представит новый электроконцепт линейки Neue Klasse, которая, развернувшись во всю ширь с 2025 года, обещает стать ни много ни мало новой вехой деятельности баварского концерна. Пока еще безымянный концепт закроет серию i Vision: i Vision Circular, показанного там же в 2021 году, и i Vision Dee, представленного на выставке CES в начале этого года (на фото ниже).
Ожидается, что третий заключительный элемент Neue Klasse преподнесет некие продвинутые силовые агрегаты и аккумуляторы. В частности, новые цилиндрические элементы, позволяющие увеличить запас хода до 1000 км. Время быстрой зарядки сократится на 30%, а общая масса блока батарей снизится на 10—20%. Помимо многообещающего концепта, в Мюнхене презентуют очередное поколение BMW 5-й серии с гибридной силовой установкой. Любопытный экземпляр — последняя в истории модель 5-й серии с ДВС.
Mercedes-Benz дома тоже никогда не остается в тени. На сей раз штутгартцы обещали представить новую генерацию электромобилей. Судя по всему, покажут прототип модели начального сегмента, аналога нынешнего C-класса — с изящной линией крыши, напоминающей уходящий CLA. На конвейер он пойдет в следующем году. Предшествовавший концепт EQXX, помнится, преодолел на одной зарядке 1200 км между Штутгартом и Гудвудом. Не без помощи, правда, стоящих на крыше солнечных батарей.
Французы из Renault привезли совершенно новый Scenic. Знаменитый семейный тягач вернулся в качестве электрического кроссовера, чтобы составить футуристическим угловатым дизайном и акцентом на экологичность конкуренцию Tesla Model Y. Разумеется, французская новинка тоже на батарейках. Не исключают и премьеры серийной версии Renault 5 — «зеленого» супермини, который в попытке очаровать массы опирается на ретро-стиль.
Наэлектризованный китайский гигант BYD, как ожидается, подробно расскажет о планах дальнейшей экспансии в Старом Свете, рассчитывая удвоить и без того 2-миллионный объем своих глобальных продаж. По Европе уже катаются кроссовер Atto 3, седан Han и внедорожник Tang. А вскоре к ним присоединятся хэтчбек Dolphin (на фото выше) и седан Seal.
Да, китайцы всерьез принялись за автомобильную святая святых. В Баварии уже известный нам бренд Avatr — дитя сотрудничества гигантов Changan и Huawei — намерен совращать европейцев кроссовером с индексом 11, который запомнился после премьеры на автосалоне в Шанхае. Кое-что обещают рассказать европейцам и о седане 12.
На стенде Porsche можно будет встретить Cayenne Turbo E-Hybrid, о котором портал «АвтоВзгляд» недавно уже писал. Гибрид стал самым мощным не полностью электрическим серийным Porsche: у него в активе 729 л. с. Кстати, на этой же платформе создан и Lamborghini Urus — тот, что в Мюнхене, в свою очередь, покажет обновленный интерьер.
Приедет даже Tesla со своей рестайлинговой Model 3. Наши британские коллеги из Autocar удивлены: подобный выход в свет — редкость для американского бренда, который обычно демонстрирует новые продукты на строго контролируемых медиа-мероприятиях.
Кстати, свой ответ на Tesla Model 3 в Мюнхен прикатит Volkswagen — модель ID 7 GTX, получившую новый двухмоторный силовой агрегат с полным приводом. «Теслу» на четверть мили он, конечно, не порвет, но сумма потенциала обоих электромоторов в 390 «лошадей» внушает уважение.