Chery Tiggo 7 Pro e+ для России впервые «засветился» на фотографиях

Дизайн экспортного паркетника уже давно не секрет. В сущности внешне он мало отличается от известной нам бензиновой версии. Шильдик, слегка видоизмененный бампер, самую малость обновленный «гриль» да обязательный зарядный порт на левом переднем крыле — вот и все отличия.

В российском офисе Chery никогда не скрывали, что последовательный гибрид на базе «семерки» тоже когда-нибудь доберется до нашей страны. И похоже, это случится уже скоро. Интерьер подзаряжаемого паркетника почти идентичен Tiggo 7 Pro Max в топовой комплектации Ultimate с полным приводом. Не видно разве что селектора выбора режимов вождения. На его месте клавиши переключения между гибридным (HEV) и полностью электрическим (EV) вариантами передвижения.

Технические характеристики «зеленой семерки» пока не раскрыты. Однако ориентироваться можно по архитектуре Tiggo 8 Pro e+, который уже представлен на рынке. В его арсенале парочка электромоторов и 1,5-литровый ДВС в сочетании с 3-ступенчатой трансмиссией DHT. Суммарная мощность — 326 л. с. и 565 Нм. В полностью снаряженном виде гибридная «восьмерка» должна проехать более 1000 км при среднем расходе топлива 1,3 л/100 км. Вероятно, способности будущего Tiggo 7 Pro e+ окажутся близки к этим показателям.